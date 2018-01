Freitas do Amaral contra engenheiros assinarem projectos de arquitectura

Freitas do Amaral assina um parecer e diz que esta lei "pretende criar uma situação, sem precedentes, de equiparação plena entre arquitectos e engenheiros civis".



O jurista e fundador do CDS-PP, Diogo Freitas do Amaral, é contra o processo de alteração da Lei nº 31/2009 de 3 de Julho, que pretende permitir aos engenheiros civis a elaboração de projectos de arquitectura e que se encontra actualmente em discussão na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas na Assembleia da República.



Freitas do Amaral sustém a sua posição através de um parecer, co-assinado pelo Professor Luís Fábrica. O parecer chegou ao Parlamento após ter sido entregue pela Ordem dos Arquitectos.



Segundo o parecer, de 35 páginas, o processo de alteração a esta lei "pretende criar uma situação, sem precedentes, de equiparação plena entre arquitectos e engenheiros civis (...) num contexto fáctico de abundância de oferta qualificada e num contexto jurídico de organização de ambas as profissões em ordens".



"Faz parte da essência da organização de uma profissão em ordem a existência de um saber técnico-científico, assim como haver uma só ordem para todos os profissionais e não haver profissionais fora da respectiva ordem", sustenta.

Além disso, Diogo Freitas do Amaral e Luís Fábrica dizem ainda que "é de todo incompreensível que a lei exija como condições de inscrição na Ordem dos Arquitectos a licenciatura e o estágio profissional e, ao mesmo tempo, venha admitir, por força da reforma projectada, que a profissão, no seu núcleo caracterizador, seja exercida por quem não disponha desse grau e da correspondente formação académica e profissional".

"Sendo inviável em face da lei a inscrição na Ordem dos Arquitectos dos detentores de licenciaturas e engenharia civil sem a licenciatura em arquitectura, a aprovação do Projecto de Lei nº 495/XIII/1.º conduziria a que os licenciados em engenharia civil autores de projectos de arquitectura não estivessem inscritos em qualquer ordem ou, então, estivessem inscritos na Ordem dos Engenheiros", lê-se.

O que, de acordo com os juristas, "acarretaria diversas consequências insustentáveis, designadamente o esvaziamento da Ordem dos Arquitectos e o extravasar das atribuições da Ordem dos Engenheiros".

Costa: "Fico sempre arrepiado quando ouço que se quer alterar a legislação"



Recorde-se que foi aprovado em Setembro na generalidade os três projetos de lei do PSD e do PAN, que permitem alargar a elaboração de projetos de arquitectura a engenheiros civis.

Os três projetos de lei, um do PSD e os outros dois do PAN, estão na sexta comissão parlamentar, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e alteram a Lei n.º 31/2009, de 03 de julho, que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, assim como os deveres que lhes são aplicáveis.

Contudo, o primeiro-ministro, António Costa, não concorda. "Fico sempre arrepiado quando ouço que se quer alterar novamente a legislação para retroceder relativamente a um dos maiores ganhos civilizacionais que o país teve nos últimos anos e que foi definitivamente consagrar que os projectos de arquitectura são da competência exclusiva dos arquitectos e que mais nenhuma outra profissão, por muito útil que seja à construção, não substitui a mão, o desenho e o saber único que só um arquitecto sabe ter", afirmou o governante em Novembro.



Contactada pela agência Lusa, a presidente da Secção Norte da Ordem dos Arquitectos, Cláudia Costa Santos, disse esperar que este parecer jurídico legitime a posição daqueles profissionais e faça os deputados "perceberem as consequências da aprovação de tal projecto, para a profissão e para a sociedade, e os leve a alterarem o seu pensamento".

Por seu turno, contactado em Dezembro pela Lusa, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, mostrou-se convicto de que os projectos de lei "serão aprovados na especialidade, tal como foram na generalidade".

"O contrário seria impensável, porque o conteúdo foi aprovado. Só falta definir exactamente a redacção", observou, sobre uma questão que diz abranger "apenas cerca de 200 profissionais que se formaram até 1988". De acordo com Carlos Mineiro Aires, "ir contra a directiva europeia impede que estes engenheiros possam exercer em Portugal e lá fora".