Eurodeputado socialista considera novo líder do PSD "um adversário temível", que deve ser "obrigado" a definir posições.

O eurodeputado socialista Francisco Assis acredita que o novo líder do PSD, Rui Rio, é um "adversário temível", com "um pé fora e outro dentro do sistema político", e "um político bastante intuititvo". Como tal, o primeiro-ministro, António Costa, deve fazer com que Rio tenha que "dizer exactamente aquilo que pensa", porque não poderá ter um discurso meramente crítico.



"[Rui Rio] é um político bastante intuitivo e que compreende o senso comum e que se aproxima muito do senso comum, quer no que tem de bom quer no que tem de mau", defendeu o socialista, derrotado nas autárquicas de 2005 pelo agora presidente do PSD, em declarações à TSF.



O eurodeputado considera que, a partir de agora, "a maior preocupação que António Costa vai ter e deve ter é precisamente obrigar o novo líder do PSD a vir a jogo e a dizer exactamente aquilo que pensa". Segundo Assis, "é bastante mais difícil" ter de ter um discurso que apresente propostas, do que um "meramente crítico".



Assis considerou, na mesma entrevista, que a vitória de Rio terá impacto na "geringonça", porque vai fazer com que PCP e Bloco de Esquerda reforcem as suas diferenças para com o PS e "originar alguma reconfiguração dos termos do debate político em Portugal".



O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi eleito, no sábado à noite, presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido. Rui Rio será o 18º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.



No seu discurso de vitória, Rui Rio afirmou que seguirá o legado deixado por Francisco Sá Carneiro e avisou que o actual Governo terá com a nova liderança do PSD uma "oposição firme e atenta", mas "não demagógica ou populista".



Pedro Santana Lopes assumiu a responsabilidade pelos resultados nas eleições directas para a liderança do PSD, mas disse estar de consciência tranquila e assegurou que vai continuar no combate político.