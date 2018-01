A falta de camas nas enfermarias dos vários serviços de medicina do Hospital de Santa Maria levou a administração do hospital de Lisboa a decidir avançar com internamentos provisórios em macas, uma situação que terá atingindo cerca de 80 doentes nos últimos dois dias.Ao Expresso, o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que integra o HSM, garantiu que o internamento em maca "não interfere no processo assistencial" prestado. Segundo a mesma fonte, nos casos em que não é possível dar alta médica, os doentes ficam internados e "nos serviços de Medicina, por vezes, aguardam vaga para cama, o que acontece, por norma, entre 24 e 48 horas, ficando sempre sob a responsabilidade de um médico e de um enfermeiro durante todo o internamento".A administração do hospital garantiu, ainda, que os congestionamentos não têm prejudicado "a procura dos serviços, que continua a crescer".Ao semanário, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque Cunha, considerou que estas situações resultam "da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde". E revelou que o problema da falta de camas "não é específico" de Santa Maria: "Por exemplo, também na quarta-feira, estavam 42 doentes em macas na Urgência do Hospital de Santarém".