Uma mulher de nacionalidade estrangeira, que foi vista pelo SEF em casas de alterne e prostituição, casou-se com um português com a intenção de obter autorização de residência em Portugal.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) revelou que, no âmbito de uma investigação de combate ao crime de casamento ou união de conveniência, "foi dado como provado que a arguida, de nacionalidade estrangeira, pretendia obter autorização de residência em Portugal".

"[A mulher] convenceu um cidadão nacional a casar-se com ela, não tendo nenhum dos dois qualquer intenção de constituir família e passar a viver como cônjuges, pois não mantinham nem pretendiam manter nenhuma relação amorosa ou de afinidade", lê-se na nota do SEF.



O caso foi julgado pelo Tribunal Judicial de Bragal, que condenou a arguida pela prática de um crime de casamento ou união de conveniência, na forma tentada, na pena de 7 meses de prisão substituída por 150 dias de multa, à taxa diária de € 5,00, num total de € 750,00.



A acusação foi sustentada pela "fundamentação da sentença teve em atenção o percurso migratório da arguida, como a identificação da mesma em diferentes estabelecimentos conotados com a prática do alterne e prostituição". "Em consequência, a instauração de um processo coercivo de afastamento, que culminou na sua decisão de expulsão e subsequente interdição de entrada pelo período de seis anos", frisa o SEF.