José Artur Neves,

idadãos passem a receber mensagens com fotografias, vídeos e sons, e m caso de catástrofe: incêndios, cheias, sismos, tsunamis ou atentados terroristas.

Está a ser preparado um sistema de aviso às populações em caso de sismo, atentado ou incêndio, a pedido do Ministério da Administração Interna. De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, este modelo pode abranger alertas por telefone, rádio e televisão.A mesma fonte indica que o sistema de alerta começou já a ser debatido pelo secretário de Estado da Protecção Civil,o presidente da autoridade nacional das Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, operadores de telecomunicações NOS, Meo, Vodafone e Nowo, e ainda rádios e canais de televisão.O modelo vai permitir que os c