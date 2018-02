A maioria das escolas que aderiram ao projecto-piloto de autonomia e flexibilização optaram por não adoptar os novos planos para as turmas do 10.º ano dos cursos científico-humanísticos. De acordo com o Jornal de Notícias, a razão é o "medo dos exames nacionais".Alguns directores ouvidos pelo referido jornal alertam que o Ministério da Educação terá de resolver o "dilema" entre os dois métodos de ensino, sendo que, caso isso não aconteça, poderá haver um obstáculo à generalização do projecto, que arrancou este ano lectivo em 223 escolas.O objectivo deste novo modelo passa por tornar as aulas menos expositivas e apostar mais nas novas tecnologias, experimentação ou apresentações orais.O presidente da associação nacional de directores (Andaep), Filinto Lima, crítica a forma como os alunos são preparados durante o ensino secundário. "Perdemos três anos a preparar os alunos para provas de hora e meia, em vez de os prepararmos para o ensino universitário", revela, ao JN.Para directores e dirigentes das confederações de pais este projecto é visto como uma "oportunidade" de mudança.