A empresa de consultoria Wonderlevel Partners, cujo administrador é o director de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, é alvo de um processo judicial, que correu no Juízo Central Cível de Lisboa - Juiz 3. A Gravity, firma de design e comunicação, diz que a empresa de Bernardo deve quase 100 mil euros (95 654,32 euros) em "diversos bens e serviços prestados".

Segundo a petição inicial do processo enviada ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (TJCL) no dia 1 de Fevereiro de 2017, a que a SÁBADO teve acesso, a empresa de design diz que a Wonderlevel, "no e para o exercício da sua actividade comercial, encomendou à Gravity a execução e prestação de diversos bens e serviços".



Com dezenas de facturas anexadas à petição inicial, emitidas entre Agosto de 2015 e Outubro de 2016, a Gravity diz que prestou serviços à empresa de Luís Bernardo, executando trabalhos de design, sessões fotográficas, rebranding e imag em e estratégia em campanhas políticas.

A Gravity alega que "tais facturas, apesar de terem sido emitidas a pronto pagamento, não foram integralmente liquidadas até à presente data, a despeito das várias interpelações realizadas", tendo apenas amortizado parte da dívida. De acordo com a versão contada pela Gravity, a Wonderlevel tem "o montante total de 88.154,45 em dívida" e a "obrigação de liquidar juros de mora" no valor de 7.499,87 euros. No total, a empresa do director de comunicação das águias terá 95 654,32 em dívidas com a Gravity.



A versão da empresa de Luís Bernardo



Contudo, a Wonderlevel garante que a relação com a Gravity nunca foi de "fornecedor e cliente", acusando-a de "deturpar deliberadamente os factos" no documento da petição inicial. Segundo a contestação, a que a SÁBADO também teve acesso, a empresa de Luís Bernardo diz que, "no seu exercício da sua actividade, não encomendava a execução e a prestação de serviços" à Gravity.





"A versão de relação comercial subjacente não corresponde minimamente àquela que alguma vez existiu entre a WonderLevel e a Gravity, mentindo deliberadamente nos autos, com o único e exclusivo fim de 'afinar os factos à medida do facto que decidiu sustentar nos autos'", lê-se no documento.

Ao invés de "fornecedor e cliente", a Wonderlevel argumenta que mantinha com a Gravity "uma actividade comercial conjunto, que se constituíam e comportavam como parceiros em negócios e contratos que cada um ia angariando no exercício da sua actividade, repartindo o objecto contratado entre si, a favor e tendo como destinatário um terceiro - o cliente".

Por outras palavras, a Gravity ou Wonderlevel "angariava um cliente que pretendia determinada prestação". Ambas repartiam entre si a execução do objecto contratado, mediante prévio acordo do preço de cada prestação. À partida, quem angariava o cliente facturava a totalidade do serviço. Contudo, segundo prévio acordo, o não angariador poderia facturar os trabalhos por si executados ao cliente. No fim, o pagamento e a exigibilidade do pagamento apenas ocorria após o cliente efectivamente pagar.

A Wonderlevel diz ainda que, "regra geral",

fazia o papel de angariador, "

por corresponder à sociedade comercial com maior dimensão, relevância e importância comercial, o que era normal por ter uma carteira de clientes maior". "Sempre assim ocorreu em anos de relação comercial", lê-se na contestação.

Tanto a contestação como a petição inicial enumeram a gama de clientes da empresa de Luís Bernardo. Entre os serviços prestados, a Gravity e a Wonderlevel fizeram trabalhos para a República Centro-Africana e para a Câmara de Ourém.

Para a autarquia de Ourém, a Wonderlevel e a Gravity fizeram a "concepção criativa da imagem do 3ª Encontro Ourém - Minas Gerais". Segundo a factura do serviço, emitida a 10 de Outubro de 2016, o trabalho custou 12 300 euros.

De acordo com a versão da Wonderlevel, contada na contestação, este serviço foi "contratado e realizado" apenas pela Gravity para o Município de Ourém. "[A Gravity] facturou igualmente esses trabalhos àquele Município, tendo mesmo demandado essa autarquia local para seu pagamento", lê-se no documento.

Aquele não seria o último negócio entre a Wonderlevel e a Câmara Municipal de Ourém, apurou a SÁBADO. Em Fevereiro de 2017, um mês antes do Governo passar um decreto-lei, no âmbito do centenário das Aparições de Fátima e da visita do Papa Francisco a Portugal nos dias 12 e 13 de Maio, que permitiu ao município fazer contratos pela via de ajuste directo sem estarem sujeitos aos habituais e apertados critérios legais impostos pelo Código dos Contratos Públicos, ambos celebraram um contrato por ajuste directo para a "laboração de relatório com a caracterização do protocolo com o Estado de Minas Gerais". De acordo com os detalhes do contrato, disponíveis no portal base.gov, o ajuste directo foi justificado pela autarquia com "ausência de recursos próprios".

Na altura, o negócio causou desconforto entre vereadores da autarquia. Segundo uma acta de 17 de Março de 2017, o então vereador social democrata Luís Coutinho de Albuquerque perguntou "o objecto do procedimento concursal de ajuste directo" deste negócio. "[O vereador] tomou a palavra para questionar qual o objecto do procedimento concursal de ajuste directo designado 'P007/2017 – Elaboração do relatório com a caracterização do protocolo com o Estado de Minas Gerais', publicitado na plataforma base.gov e adjudicado à firma Wonderlevel Partners, Limitada.", lê-se na acta, a que a SÁBADO teve acesso. Contudo, segundo actas posteriores, não obteve resposta.



Além disso, em Agosto de 2015, a Wonderlevel e a Gravity também prestaram serviços à República Centro-Africana. Por 27 687 euros, a empresa de Luís Bernardo trabalhou numa "estratégia e criatividade campanha politica" do país e uma "sessão de fotografia, com 3 tipos de foto, produção tríptico, formato A5, fechado, 500 unidades e roll up". Contudo, segundo a contestação, a República Centro-Africana nunca chegou a pagar.