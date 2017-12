Emigrante morto a tiro na Covilhã

Um homem morreu hoje, no bairro social de Boidobra, na Covilhã, ao ser atingido por um disparo de uma arma de fogo.

Um homem morreu hoje, no bairro social de Boidobra, no concelho da Covilhã, ao ser atingido por um disparo de uma arma de fogo. A GNR foi chamada ao local pelas 13h00, disse a GNR na Covilhã.



A vítima era emigrante na Suíça, estava em Portugal em férias e deixa três filhos menores de idade, segundo a SIC Notícias.



O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e no local estão deslocados meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária, além da GNR.



Com Lusa.