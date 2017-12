Devido a agressivos planos de reestruturação e da perda de clientes pelo boom da Internet banking, 2017 foi o pior ano da banca em Portugal. Cerca de 4000 trabalhadores deverão ter abandonado a banca, entre rescisões e saídas para a reforma e pré-reforma, avança o Diário de Notícias.Os resultados, do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, incluem quadros de sociedades ligadas a bancos alvo de resolução, como é o caso do BES e do Banif.

"No ano passado houve um pico de saídas. Em 2018, já estão anunciadas novas rescisões, mas a um ritmo mais baixo", disse o presidente do sindicato, Paulo Marcos, ao jornal.



Nos cinco maiores bancos a operar em Portugal foram cortados 1300 postos de trabalho. Também 349 balcões encerraram até ao final de Setembro. Contudo, as reduções continuaram nos três meses seguintes - CGD, BPI, Santander Totta, Novo Banco e BCP terão ficado sem mais de 2000 trabalhadores.





Já em 2016 tinham deixado o sector cerca de 3000 trabalhadores.