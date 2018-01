Militantes escolheram este sábado o novo líder do PSD. Alberto João Jardim fala em resultado "viciado".

Terminou o prazo para escolher o novo líder do Partido Social Democrata. Rui Rio e Pedro Santana Lopes aguardaram agora por saber quem é a escolha dos militantes para representar o principal partido da oposição. Na sede do PSD, Jorge Pracana, Conselho de Jurisdição, acredita que os resultados oficiais podem ser conhecidos a partir das 21h30.



Pracana admite que se "registou uma grande afluência às urnas", de Norte a Sul do País. Moreira da Silva, presidente da Jurisdição Distrital de Lisboa, confirma a forte presença dos militantes na votação, afirmando que a afluência terá ultrapassado os 50%. "Nunca tivemos uma afluência tão grande. [Em Lisboa] estamos a aproximar-nos de 50% de votantes".



Mais de 70 mil militantes do PSD foram hoje chamados a escolher o próximo presidente social-democrata e sucessor de Pedro Passos Coelho nas eleições diretas disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio.



Alberto João Jardim diz que Santana Lopes vai vencer e fala em resultado "viciado".



O ex-presidente da Madeira e militante do PSD, Alberto João Jardim, votou esta tarde no Funchal no próximo líder do partido e defendeu que o PSD se "empenhou" na eleição de Pedro Santana Lopes: "Não espero nada. Isto foi viciado. A máquina do partido, tanto lá como cá, empenhou-se na reeleição do Santana Lopes porque o Santana Lopes representa realmente aquilo que está estabelecido, a garantia dos lugares que estão distribuídos".



"Em princípio sim [a vitória será de Santana Lopes], a não ser que a máquina esteja tão desacreditada que nem sequer os da máquina votam nos da máquina", acrescentou ainda João Jardim, citado pela TSF.



O ex-líder do PSD Madeira considerou ainda muito difícil que o PSD volte a governar o País. "O PSD terá muitas dificuldades em ganhar as eleições nacionais daqui a dois anos devido à política desastrosa do senhor Passos Coelho, representado agora pelo dr. Santana Lopes, portanto, o projecto do PSD terá de ser o combate, tudo por tudo, para ganhar ainda daqui a dois anos. Estão a tempo. Agora, não é com os argumentos tontos que Passos Coelho e a sua trupe andaram a utilizar durante estes anos todos", afirmou.