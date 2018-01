O director clínico da CUF Descobertas, em Lisboa, revelou que dois dos quatro casos da doença dos legionários detectados na instituição são de funcionárias do hospital. Segundo Paulo Gomes, os outros dois casos são de duas doentes que deram entrada com legionella depois de terem estado internadas na CUF.



O primeiro caso foi diagnosticado na madrugada de sábado - uma paciente com um quadro "compatível" com pneumonia, que já tinha estado internada na CUF há poucas semanas - e o segundo durante a tarde. "Existem quatro casos confirmados, duas utentes e duas funcionárias, que estão estáveis e com prognóstico positivo", afirmou o responsável, numa conferência de imprensa realizada na tarde deste domingo, não excluindo que possam existir mais casos: "Eu admito que possa haver casos novos, nestas circunstâncias está tudo em aberto."



Paulo Gomes assumiu ainda que, apesar de ainda não ter sido determinado o foco da bactéria, todas as medidas estão a ser tomadas como se a origem fosse a CUF Descobertas. "Estamos a agir como se a origem do surto fosse no hospital", revelou, revelando ainda que o problema não estará na climatização, como aconteceu no Hospital São Francisco Xavier, onde um surto da doença dos legionários matou seis pessoas, em Novembro de 2017. "Não temos torres de arrefecimento, não temos essa fragilidade. O nexo de causalidade, a existir, é nos sistemas de águas sanitárias", assumiu. Esse mesmo sistema já foi esterilizado, adiantou também, rematando: "Foram efectuadas colheitas e amostras em todo o hospital e vamos ter resultados em breve".



Este domingo, a Direcção-geral da Saúde já anunciara que autoridades de saúde, em articulação com o conselho de administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge "iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital", estando a ser aplicadas as medidas necessárias para interromper a transmissão.

A bactéria legionella é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infecção, podendo ir até 10 dias.

A infecção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infecção tem tratamento efectivo.