"se o clima dentro [do PSD] é já este, já com as rasteiras e com isto e com aquilo, estamos mal, e se eu ganhar vamos estar mesmo muito mal, porque não vou admitir uma coisa destas".



Este sábado, em pleno discurso de vitória, voltou a deixar alguns avisos internos, afirmando que "o PSD não foi fundado para ser um clube de amigos, nem foi pensado para ser uma agremiação de interesses individuais" e recorreu a Sá Carneiro para lembrar o ADN do partido.



"Quando em Maio de 1974, Francisco Sá Carneiro fundou o PPD, acompanhado por um notável [conjunto] de personalidades, fizeram-no com um propósito: proporcionar à recém-nascida a organização de uma força político-partidária onde a maioria dos portugueses pudesse ver interpretada os seus ideais. Este é o ADN do PSD", frisou.

Rui Rio venceu as eleições directas do PSD este sábado e, no seu primeiro discurso como líder social-democrata, prometeu uma oposição "firme e atenta", mas "não demagógica ou populista. O ex-presidente da Câmara do Porto pediu ainda unidade no partido, com capacidade "para enfrentar os grandes problemas estruturais com que há muito o País se confronta".Nas moções de estratégia global apresentadas por Rui Rio, o mais recente eleito do PSD mostrou-se ambicioso: quer a primeira vitória eleitoral na europeias em Maio/Junho de 2019, tornar-se o partido mais votado nas legislativas de Setembro/Outubro do próximo ano e "começar a recuperar a implantação autárquica do PSD".Tanto no seu primeiro discurso como líder social democrata como em campanha Rui Rio nunca escondeu a vontade de unir o partido, com vista a "reposicionar-se num lugar que é seu": "num centro político alargardo que vai do centro-direita ao centro-esquerda, da orientação reformista e com inspiração na social-democracia e pragmatismo social".No que diz respeito às finanças e impostos, o ex-autarca do Porto considera decisivo que Portugal retome o processo de convergência com a média da Zona Euro e que prossiga a consolidação orçamental "como meio de redução da dívida pública e para a redução da carga fiscal".A principal reforma de Rui Rio é, no entanto, a descentralização. O novo líder defende que o PSD se deve empenhar previligiando "uma abordagem que reúna o maior consenso nacional" e "de forma gradualista".Algo que Rui Rio prometeu também durante a sua campanha eleitoral foi alterar o "clima" que se vive no PSD. Em reacção a uma entrevista de Miguel Relvas ao Público - em que o braço-direito de Passos Coelho defendia que o próximo líder do partido só iria ficar no cargo apenas dois anos - Rui Rio mostrou algum desconforto e deixou um aviso: