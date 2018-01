O Ministério Público está a investigar alegados negócios do presidente da Câmara de Ovar e director de campanha de Rui Rio, Salvador Malheiro.



Ao DN e Observador, fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou que há um inquérito. "Este processo corre termos no DIAP de Aveiro, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça", terá dito.



Tal como o Observador avançou, o autarca fez contratos com clubes para relvados sintéticos, beneficiando a empresa do líder da concelhia do PSD de Ovar e futuro vereador, Pedro Coelho, com um negócio por ajuste directo em quase dois milhões. Os negócios foram fechados durante o primeiro mandato de Malheiros, entre 2013 e 2017.