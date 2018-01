Diário de Notícias poderá passar a semanário

Recorde-se que o Diário de Notícias registou uma diminuição das vendas em banca em 2017, para cerca de 7500 exemplares. Além disso, também se verificou uma quebra nas receitas de publicidade.









O grupo Global Media pondera transformar o Diário de Notícias num semanário.Segundo o Expresso, que cita fontes próximas da administração, a empresa detentora do histórico diário levará esta proposta à comissão executiva do grupo. Contudo, apura o Expresso, este cenário ainda não é definitivo, visto que ainda não há consensos entre direcção e accionistas.A mesma fonte próxima da administração revela que inerente a esta proposta está um reforço no digital e na distribuição do DN ao domingo, actualmente o dia mais forte a nível de vendas do diário.