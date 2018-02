Por todo o país existem escolas sinalizadas para encerrar, na maioria dos casos por falta de alunos. Contudo, devido à falta de alternativas ou à oposição das populações e autarquias vão-se mantendo abertas com autorizações temporárias, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias.

Com maioria no Interior Centro e Lisboa e Vale do Tejo, na semana passada foi publicada uma lista de 63 estabelecimentos cuja "autorização excepcional" de funcionamento termina já no final deste ano lectivo.

Na lista de estabelecimentos há escolas sinalizadas para fechar desde que Maria de Lurdes Rodrigues, que queria fechar "escolas do insucesso", esteve à frente da pasta de Educação (de 2005 a 2009).

No distrito da Guarda, o Agrupamento de Escolas da Sé tem quatro pequenos estabelecimentos com ordem de fecho. O subdirector da escola de Rapoula, Alberto Marques, revelou ao jornal que "já nem abriu portas neste ano". Exceptuando a escola de Rapoula, o responsável diz não saber qual será o destino das restantes escolas, já que todas foram sinalizadas para fechar devido ao "número reduzido de alunos".

O Ministério da Educação, questionado pelo jornal, disse que "há escolas que podem ver essa licença prorrogada", adiando todas as decisões para as reuniões de rede. "Os fundamentos para a tomada de decisão prendem-se com condições de ordem pedagógica, para além de, naturalmente, o estado do edificado e circunstancialismos da rede e da demografia", referiu o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues.

Segundo o jornal, desde 2002 foram encerradas quase cinco mil escolas primárias.