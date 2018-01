Defensor da estabilidade política, o chefe de Estado tem, em termos gerais, elogiado os resultados da governação e estado em convergência com o executivo chefiado por António Costa. Contudo, a sua actuação mudou na sequência dos incêndios de 2017, de forma agravada quando em Outubro se repetiram dezenas de mortes. Numa dura comunicação ao País em Outubro do ano passado, pediu uma clarificação do apoio ao Governo no Parlamento, aconselhou um pedido de desculpas, sugeriu mudanças de equipas e prometeu usar todos os seus poderes para assegurar que o Estado cumpre o dever de protecção das populações.



As relações parecem não ter saído abaladas - e Marcelo continua a ser visto como um garante da estabilidade política do País entre quem vota. Entre os portugueses, o nível de aceitação parece não abrandar: numa sondagem divulgada a 19 de Janeiro pelo Expresso, Marcelo foi escolhido como o político mais popular com 63,6% das escolhas, seguido de António Costa com 33,5%. Mas que avaliação

"Afectos, proximidade, simplicidade e estabilidade". Estes foram os princípios escolhidos por Marcelo Rebelo de Sousa para orientar o seu mandato, logo depois a ter sido eleito Presidente da República, a 24 de Janeiro de 2015, com 2.413.956 votos, cerca de 52%, face a outros nove candidatos.Eleito há dois anos, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um Chefe de Estado popular e interventivo, no centro da vida política, com presença mediática e uso constante da palavra, analisando e deixando recomendações sobre os temas da actualidade.fazem os partidos dos dois anos de Marcelo na Presidência?

PS: Alertas devem ser vistos como "contributos positivos"

O aviso de Cavaco ao Governo não abalou a relação com os socialistas, garantiu o presidente do PS, Carlos César. "Fazemos um balanço muito positivo [destes dois anos]. A acção de Marcelo Rebelo de Sousa, no exercício da Presidência da República, tem contribuído muito significativamente para o reforço da proximidade entre política e cidadãos. Tem proporcionado uma melhoria do diálogo institucional", defendeu o também líder parlamentar socialista em declarações à Lusa.

Carlos César classificou ainda a presença de Marcelo "em dimensões mais dramáticas" que o país viveu, como os incêndios de Junho e Outubro como "também muitíssimo relevante e os seus alertas, nessa circunstância como em outras, só podem ser tidos pelo Governo como contributos positivos para a melhoria da acção governativa".

Marcelo e Carlos César durante uma visita do Presidente à Região Autónoma dos Açores Foto: LUSA / MIGUEL A. LOPES

"Sentimos que o Presidente da República tem um modo próprio de exercer o seu mandato, que essa sua proximidade é positiva e isso não implica que todos os outros agentes políticos procedam de igual modo ou tenham a mesma cultura de proximidade. O que é relevante é que seja feito de modo a que os portugueses sintam no Presidente um elo afectivo e uma ligação aos destinos do país", concluiu, sobre a ténue fronteira entre ser popular e ser populista.





Para o PCP, o essencial é que o Presidente da República respeite a "separação de poderes e de exercício de competências" entre órgãos de soberania, considerando que "esta é a questão actual e futura que está colocada".

"Tendo em conta estes dois anos passados, mas sobretudo o futuro, queremos afirmar que, mais do que características próprias de cada um, o que importa é que o Presidente da República paute a sua intervenção no respeito pelos princípios constitucionais que jurou cumprir e fazer cumprir, como o da separação de poderes e de exercício de competências próprias dos diferentes órgãos de soberania", afirmou o secretário-geral do PCP, num balanço do mandato feito à Lusa.



Presidente da República cumprimenta o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa Foto: Sérgio Lemos

Já na conferência de imprensa de apresentação das conclusões da reunião do Comité Central do PCP, o líder comunista incluíra a actuação do chefe de Estado na "onda de populismo" a propósito da lei de financiamento dos partidos, que Marcelo Rebelo de Sousa vetou politicamente, devolvendo-o ao Parlamento.

Questionado sobre a atitude do Presidente como parte dessa "onda de populismo" respondeu: "É uma consequência. O Presidente da República vetou e enviou o texto para a Assembleia da República, sendo de sublinhar que não tinha qualquer reserva constitucional às alterações". "Então qual foi a razão objectiva, não havendo inconstitucionalidades, que o levou a vetar e a reenviar essa lei para a Assembleia da República? É uma pergunta que, naturalmente, tem de ser respondida pelo Presidente da República", sustentou.



Os Verdes: Há "casos de precipitação clara"

Já a líder parlamentar d’Os Verdes, Heloísa Apolónia, sublinhou o respeito mútuo entre a Presidência da República e o Parlamento, mas condenou "casos de precipitação clara" de Marcelo Rebelo de Sousa, ao analisar os seus dois anos de mandato.

"De todo o modo, já se evidenciaram alguns casos de precipitação clara do Presidente da República quando, por exemplo, a propósito dos fogos florestais [Junho e Outubro] e do drama que o país viveu, sugeriu aos deputados que se pusessem no terreno quando já estavam no terreno - falo pelo grupo parlamentar d’Os Verdes", descreveu na sua resposta à Lusa.

Outra crítica do PEV refere-se às recentes alterações à lei de financiamento dos partidos, objecto de veto presidencial, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sugerido "aos deputados e ao Governo que pedissem a fiscalização da constitucionalidade desse diploma, questão sobre a qual nem ao próprio surgiu qualquer dúvida".



Heloísa Apolónia criticou posições de Marcelo sobre os fogos e o veto ao financiamento dos partidos Foto: LUSA / ANTÓNIO COTRIM

Inquirida sobre diferenças de posicionamento face à maioria e ao Governo entre o primeiro e segundo anos do mandato presidencial, a deputada ecologista escusou-se a comentar relações partidárias preferenciais, admitindo discordâncias pontuais, e reiterou o exemplo da divergência sobre a lei de financiamento dos partidos e o processo legislativo inerente.

"Cada pessoa tem o seu modo próprio de exercício dos cargos. Marcelo Rebelo de Sousa tem a sua característica e sobre isso não me vou pronunciar. É, de facto, substancialmente diferente de outros, mas aquilo que se exige é o respeito em relação aos outros órgãos de soberania", declarou sobre o intervencionismo de Rebelo de Sousa, frisando a necessidade de seriedade e respeito mútuos para todos poderem exercer os mandatos para que foram eleitos.

BE: Marcelo "não trouxe nada de inesperado"

O Bloco de Esquerda não hesita em definir o Chefe de Estado como um "homem da imagem", não tendo trazido "nada de inesperado relativamente ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa".

"As circunstâncias [ndr: do primeiro para o segundo ano de presidência] são, naturalmente, diferentes. O facto de ter acontecido no País o conjunto de circunstâncias tão dramáticas que aconteceu propiciou um exercício do seu mandato de proximidade muito mais intenso, mais visível, mais flagrante. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem da imagem, sempre foi, portanto exerceu o seu mandato nessa perspectiva", afirmou o vice-presidente do Parlamento, José Manuel Pureza, sobre as intervenções públicas do chefe de Estado, na reacção às tragédias dos fogos florestais de Junho e Outubro.



BE considera Marcelo "um Presidente claramente apontado ao centro político" Foto: TIAGO PETINGA/LUSA

À Lusa, o dirigente do BE afirmou que Rebelo de Sousa "é assim, não há nada que não seja totalmente reflectido e totalmente espontâneo ao mesmo tempo" e "as duas coisas misturam-se de forma invulgar até".

"Foi um Presidente que não trouxe nada de inesperado relativamente ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Alguém que se afirmou muito próximo das pessoas, com um estilo de proximidade, mas, do ponto de vista político, alguém que sempre deu preferência a acordos de regime ao centro. Alguém que tem acompanhado a situação política pautando-se por essa preferência e isso merece da nossa parte alguma distância", continuou, apontando as áreas da política orçamental e política europeia.

"É um Presidente claramente apontado ao centro político e, numa altura em que o país precisa de maior ambição para que esta solução tenha prossecução no sentido de maior desenvolvimento dos serviços públicos e continuação do caminho da recuperação de rendimentos e direitos, tem um conjunto de posições que não nos permite acalentar uma antecipação de optimismo relativamente ao seu desempenho nesta matéria", lastimou.

PSD: Marcelo é uma "garantida de imparcialidade"

À direita, não faltam elogios a Marcelo, com referências à imparcialidade e apostas na recandidatura. Para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, defendeu que o Chefe de Estado demonstrou que estava "muito preparado" para as funções que tem exercido com "garantia de imparcialidade" e destacou a sua reacção perante os incêndios de 2017.

"A forma como foi rápido e lesto a perceber qual era o sentimento do país e a exteriorizá-lo e estar junto e próximo das pessoas e a forma como exigiu ao Governo, que nem assim cumpriu, que garantisse o ressarcimento daquelas pessoas, uma actuação rápida e próxima para reparar ou minorar os danos, os prejuízos e as perdas daquelas populações, parece-me que é a nota de desataque do mandato", salientou em declarações à Lusa.

Durante os dois primeiros anos de mandato, PSD foi liderado por Passos. Agora, Marcelo vai receber Rui Rio Foto: MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

Hugo Soares salientou que, "como dirigente partidário do partido maioritário que apoiou também a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa", dois anos depois ficou demonstrado que o actual chefe de Estado estava "muito preparado para o exercício das funções", dando "uma garantia de imparcialidade que deve ter o Presidente da República". "Por isso, nós fazemos um balanço positivo do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa", afirmou.

Questionado sobre uma eventual recandidatura, Hugo Soares respondeu que é preciso "aguardar com serenidade o juízo do professor Marcelo Rebelo de Sousa". "Não há nenhuma manifestação ainda do senhor Presidente da República acerca dessa matéria e as candidaturas presidenciais são unipessoais. Como todas as candidaturas, sobretudo estas, por maioria de razão, devem partir da vontade e da manifestação de vontade de quem as quer protagonizar", declarou.



CDS quer Marcelo em Belém por dez anos

Também o dirigente do CDS-PP Telmo Correia não escondeu o desejo do partido: que Marcelo se recandidate a Belém. "A não ser que alguma coisa de muito invulgar e muito extraordinário acontecesse, quem esteve e quem apoiou da primeira vez e classifica o mandato como exemplar, naturalmente, o CDS não terá outra posição que não seja desejar uma recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa e estará, como esteve na primeira vez, nesse apoio", afirmou em declarações à Lusa.

Dois anos depois da eleição, que se cumprem na quarta-feira, o CDS considera que se trata de "um mandato exemplar" e já pensa na reeleição do chefe de Estado, embora assinalando "a cautela" de se tratar de "um ato de vontade pessoal" e de o partido ter ainda pela frente dois congressos antes de uma eventual recandidatura. "Este foi, à partida, o Presidente que foi eleito, se calhar, com maior liberdade em relação a qualquer base eleitoral de apoio, não que não a tivesse, o CDS fez parte da base eleitoral de apoio", referiu.



A líder do CDS, Assunção Cristas, esteve com Marcelo (e António Costa) na peregrinação de 13 de Maio a Fátima Foto: LUSA / ANDRÉ KOSTERS

Telmo Correia assinala "a nota de destaque talvez mais alta e marcante do seu mandato, percebendo muito bem o sentimento do País, num momento em que o aís teve um ano horribilis para Portugal, com os incêndios". "O Presidente da República talvez tenha compreendido como ninguém o sentimento do país nessa matéria e usar a sua capacidade pessoal de empatia para transmitir muito bem esse sentimento aos portugueses", declarou.

Do ponto de vista político, Telmo Correia ressalvou que o CDS "não terá concordado sempre com a análise" de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sublinha que "quando usou os instrumentos fundamentais de exercício de um Presidente da República" os centristas só se podem "congratular com a forma como o fez, designadamente na lei do financiamento dos partidos".



PAN elogia e pede atenção às matérias ambientais

Para o deputado do PAN, André Silva, que o Presidente da República tem tido um mandato "sereno, presente e atento", sendo de destacar a "dinâmica de debate e relacionamento" construtiva e a presença junto das populações. "Isso é extremamente importante a um líder de um país, um chefe de Estado poder falar com conhecimento de causa. Sabe o País que tem, conhece as pessoas", salientou.

"É um mandato que está a ser sereno, presente e atento. Sereno, porque conseguiu trazer um relacionamento com o Governo e com as outras instituições da dinâmica democrática sem crispação, tem trazido uma dinâmica de debate e relacionamento muito mais construtiva", sustentou André Silva.



Deputado do PAN, André Silva, pede mais atenção ao ambiente Foto: LUSA / TIAGO PETINGA

Marcelo "demonstra uma atenção enorme a todos os detalhes da vida governativa e parlamentar", considera o deputado, destacando "o travão à iniciativa legislativa do financiamento dos partidos, em que conseguiu estar ao lado do sentimento geral de indignação real das pessoas".

André Silva espera que o chefe de Estado possa a partir de agora concentrar-se no "flagelo" que constituem as matérias ambientais, como a "poluição dos rios e o consumo e produção de plásticos". "O senhor Presidente da República, do nosso ponto de vista, não tem dado voz nem rosto a uma grande preocupação que é cada vez mais colectiva e alargada com as questões ambientais, mas esperamos que consiga no terceiro ano do seu mandato dar precisamente voz a estas preocupações", disse.

Com Lusa