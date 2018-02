A actividade sísmica na parte central da ilha de São Miguel registou uma diminuição de eventos e da sua magnitude, revelou esta segunda-feira à tarde Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).Em comunicado emitido às 15h54 dos Açores (menos uma hora do que Lisboa), o SRPCBA refere que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), a actividade sísmica mantém-se, contudo, "acima dos valores de referência".Desde as 23h47 de domingo foram registadas várias centenas de microssismos com epicentro entre as lagoas do Fogo e das Furnas, na sua maioria de magnitude inferior a 3 na escala de Richter.Foram sentidos até ao momento 28 eventos, o mais forte dos quais ocorreu às 6h18 locais, com magnitude 3,1 na escala de Richter e foi sentido com intensidade máxima de V na escala de Mercalli Modificada, sendo que o último evento sentido foi registado às 11:25 locais.Tem sido na faixa entre Água de Pau e Povoação, a sul, e Rabo de Peixe e Fenais da Ajuda, a norte, que os eventos se têm feito sentir. As autoridades locais, que acompanham o evoluir da situação, apelaram às populações de São Miguel para manterem a calma."É preciso que as pessoas mantenham a calma, as regras normais de segurança neste tipo de situações. As câmaras municipais, os serviços municipais de proteção civil já estão todos notificados e a maior parte dos bombeiros de prevenção e, portanto, é agora uma situação de mantermos todos a calma", afirmou o secretário regional da Saúde, Rui Luís, em declarações aos jornalistas.O secretário regional da Saúde, com a tutela da Proteção Civil açoriana, falava no Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), onde se deslocou com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha.