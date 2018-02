63 pontos em 100. É esta a pontuação de Portugal no Índice de Percepção da Corrupção de 2017, divulgado pela Transparency International, sendo que numa escala de zero a 100, zero qualifica um país/território como "altamente corrupto" e 100 significa "livre de corrupção".



A análise, feita em 180 países e territórios segundo os seus níveis de percepção de corrupção no sector pública e divulgada agora, indica que mais de dois terços dos países têm uma pontuação abaixo de 50, com uma média global de 43.



"Portugal precisa de adoptar uma estratégia nacional contra a corrupção, que meça os riscos nas várias áreas da vida pública e ponha no terreno medidas eficazes para reforçar a integridade das instituições. Enquanto os vários governos continuarem a ver a corrupção exclusivamente como um problema da justiça continuaremos presos ao ciclo vicioso de escândalos atrás de escândalos", afirmou, em comunicado.



Através do mapa (ver em baixo) pode ver-se que a Nova Zelândia, Dinamarca e Finlândia apresentam os melhores resultados no ranking, com pontuações entre os 85 e os 89. A região que mais melhorou foi a Europa Ocidental, contrariamente ao que acontece na África Subsariana, com uma média de 32 pontos.





Mapa com índice de corrupção

"Podemos verificar que, nos últimos seis anos, houve vários países a melhorar significativamente a sua pontuação no Índice de Percepção da Corrupção, incluindo a Costa do Marfim, o Senegal e o Reino Unido, enquanto outros tantos desceram, como a Síria, o Iémen e a Austrália", pode ler-se ainda no comunicado Transparency International.



Estes dados foram também cruzados com a protecção da liberdade da imprensa e o envolvimento da sociedade civil. Isto é, de acordo com dados do Comité para Protecção dos Jornalistas, nos últimos seis anos, nove em cada dez jornalistas foram assassinados em países com pontuação abaixo de 45 em relação aos níveis de corrupção. Além disso, apurou-se ainda que um em cada cinco jornalistas que morreram estava a cobrir um caso de corrupção.



Veja aqui o gráfico que mostra os jornalistas que foram mortos entre 1992 e 2018:





Jornalistas mortos entre 1992 e 2018



Em relação à liberdade da sociedade civil, a Transparency International, juntamente com os dados do World Justice Project, mostra que nos países onde os níveis de corrupção são mais elevados, há menos liberdade para as Organizações Não-Governamentais.