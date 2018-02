Falhas levaram à activação do plano de contingência, tendo as chamadas sido encaminhadas para os telemóveis de socorro.

O sistema de comunicações do Instituto Nacional de Emergência Médica apresentou falhas durante três horas, entre as 15h30 e as 18h30 desta sexta-feira, obrigando a activar o plano de contigência.



"O INEM identificou hoje [sexta-feira], às 15h30, uma avaria num equipamento da central telefónica do INEM. Esta avaria foi no imediato comunicada à empresa responsável pela manutenção da central telefónica e reportada também ao operador de telecomunicações do INEM", explicou o INEM num comunicado citado pela agência Lusa.



Os problemas levaram a que as chamadas feitas para o INEM tivessem, durante esse período, sido encaminhadas para os telemóveis de socorro. "O INEM desenvolveu todos os esforços no sentido de garantir a resolução célere desta situação, minimizando assim o seu impacto na atividade de emergência médica", concluiu o organismo.