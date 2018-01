Estava-se em 1969. Em Portugal 58 pessoas ficaram feridas e no mar, os barcos sentiram que estavam a levantar voo. Teve magnitude de 7,9 e epicentro no oceano, ao largo do cabo de São Vicente.

Há 49 anos, o país sofreu um dos mais fortes sismos registados até hoje e o "mais importante do século XX", segundo o IPMA. A 28 de Fevereiro de 1969, às 3h41, a terra tremeu. O epicentro do tremor de terra foi no mar, a 230 quilómetros a sudoeste de Lisboa e ao largo do cabo de São Vicente. O sismo teve magnitude de 7.9 na escala de Richter. Matou 13 pessoas e feriu 58.



O de hoje foi de 4.9 na escala. Segundo o relatório 45 anos do sismo de 28 de Fevereiro de 1969, de Fernando Carrilho e Jorge Miguel Miranda, publicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo de 1969 provocou "alarme e pânico entre a população, cortes nas telecomunicações e no fornecimento de energia eléctrica". O sismo de hoje cortou a electricidade durante momentos em 15 freguesias.



Em 1969, o Algarve foi a zona mais fustigada, com VII de intensidade na escala de Mercalli. Em Bensafrim, caíram mais de 20 casas. No ano de 2008, Leonilde Jesus contou à RTP o que testemunhou: "Ao sair para a rua trouxe um filho nos braços e o meu marido trouxe outro. Quando caiu a casa, fomos os primeiros a sair. Depois começámos a gritar e as pessoas começaram todas a sair para a rua. Começámos a ir aqui pelo povo e as casas todas a cair."



No concelho de Vila do Bispo, 400 casas ficaram destruídas. Também se registaram vítimas em Marrocos e o sismo foi sentido em Bordéus e nas ilhas Canárias. Houve 47 réplicas, entre 28 de Fevereiro e 24 de Março de 1969.



O relatório do IPMA elenca vários testemunhos. Um deles foi escrito a bordo do navio Esso Newcastle, que navegava no Oceano Atlântico quando se sentiu o sismo: "Aconteceu um incidente assustador e invulgar esta manhã. Fui abanado da cama por um estremecimento, um barulho vibrante parecido com um ronco, e tive a sensação que o barco estava a levantar voo. A minha primeira reacção foi que tínhamos perdido o propulsor ou partido uma pá, ou que tínhamos chocado contra um objecto debaixo de água."



Ao Diário de Lisboa, falou João Rocha. Era o terceiro piloto do barco Manuel Alfredo. "Parecia que estávamos a andar por cima de rochas, que o navio subia escadas. Não recebendo ordens de cima parei as máquinas por julgar que encalháramos… Não sabia onde mas dava a sensação de que o barco trepidava em cima de lajes. Ondas descomunais envolveram o barco, submergindo a proa. Era uma água castanha e espessa", contou.



Na manchete do jornal República de 29 de Fevereiro lia-se: "A terra tremeu. Tomadas de pânico milhares de pessoas fugiram para a rua em trajos menores."



Segundo o IPMA, em Lisboa "caíram inúmeras chaminés de edifícios e paredes pouco consolidadas, gerando a destruição de veículos estacionados". "Parte da cidade ficou sem energia nem comunicações telefónicas", indica o relatório.



Jorge Miguel Miranda, sismólogo e antigo presidente do IPMA, tinha 16 anos quando se deu o sismo. "A cidade de Lisboa estava silenciosa e as chaminés começam a cair, a louça começa a cair dentro dos armários, o barulho que se espalha nos bairros é enorme e uma parte significativa da população sai para a rua na perspectiva de se afastar dos edifícios, que podem cair se houver outro abalo", contou à agência Lusa.



Sismo de 1969 não foi o mais mortífero do século XX

Em 1909, Benavente foi devastada por um sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter. Em 22 segundos, causou-se a morte a 42 pessoas. 75 ficaram feridas.



Em 1980, ainda mais pessoas morreram na sequência de um sismo. Angra do Heroísmo, nos Açores, foi devastada por um tremor de terra de 7.2 na escala de Richter. Morreram 73 pessoas e mais de 20 mil ficaram sem casa, recorda o jornal Açoriano Oriental.