Comissão Nacional do PS reúne-se hoje para aprovar directas

A direcção socialista apresenta hoje na Comissão Nacional do PS uma proposta para marcar as eleições directas do secretário-geral para 11 e 12 de Maio e o Congresso Nacional entre 25 e 27 do mesmo mês.

Fonte oficial socialista adiantou à agência Lusa que a proposta da Comissão Permanente do PS prevê que o XXII Congresso Nacional se realize em Matosinhos e que o ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos seja o presidente da comissão organizadora.



Em Maio próximo, António Costa deverá concorrer pela terceira vez a eleições directas para o cargo de secretário-geral do PS, depois de o ter feito em Novembro de 2014 e maio de 2016.



Por sua vez, o XXII Congresso Nacional do PS será o último do partido antes das eleições legislativas de 2019 e deverá incluir na sua ordem de trabalhos um período dedicado ao debate e votação de propostas de alteração dos estatutos.



Neste capítulo, um dos temas mais controversos prende-se com a clarificação das situações em que o PS poderá organizar eleições primárias (abertas ao voto de cidadãos independentes) na escolha dos seus candidatos a cargos políticos externos, caso dos lugares de primeiro-ministro ou de presidente da câmara.



Na Comissão Nacional do PS deste sábado serão também aprovados um projecto de regulamento das próximas eleições directas (apenas pelos militantes socialistas) para o cargo de secretário-geral, assim como uma proposta para que as eleições para as federações distritais socialistas se realizem nos dias 23 e 24 de Março.



No que respeita às estruturas distritais, sabe-se já que o dirigente socialista Duarte Cordeiro vai candidatar-se à liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, já que o actual presidente, o secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, atingiu o limite de mandatos no exercício deste cargo.



Na ordem de trabalhos da reunião de hoje do órgão máximo do PS entre congressos estarão ainda a análise da situação política e vários pontos dedicados à apresentação, discussão e votação do Regulamento Geral do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas.