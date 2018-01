Protestos dos enfermeiros e saída de especialistas vão fazer aumentar mais a percentagem.





Mais de um quarto das interrupções voluntárias da gravidez levadas a termo em Portugal foram feitas na Clínica dos Arcos, em Lisboa. A unidade privada fez 4.182 destas operações. Este valor corresponde a 26,2% das menos de 16 mil interrupções voluntárias da gravidez no país realizadas em 2016.



No ano em que foi legalizada a prática, 2008, a clínica era responsável por 27,3% do total destes procedimentos, lembra o Diário de Notícias. Este valor pode aumentar na sequência dos protestos do último ano e da saída de enfermeiros especialistas de alguns dos principais hospitais públicos.



A semana passada, o hospital de Santa Maria, Lisboa, ameaçou suspender a consulta de interrupção voluntária da gravidez (IVG), reencaminhando as pacientes para a Clínica dos Arcos. "A suspensão da consulta de interrupção voluntária da gravidez deve-se a uma restrição grave no corpo de enfermeiros especializados de obstetrícia e saúde materna. Mas continua a haver resposta: as novas doentes estão a ser encaminhadas para uma clínica privada", esclareceu então Carlos Calhaz Jorge, diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do maior hospital nacional.



Ao que conseguiu apurar o DN, embora sem ter números oficiais, o Serviço Nacional de Saúde terá pagado dois milhões de euros anualmente para que a Clínica dos Arcos possa fazer o procedimento, por falta de resposta no sector público. Em entrevista à Lusa em 2017, a diretora executiva da clínica, Sónia Lourenço, diz que as IVG encaminhadas pelo SNS representam 75% das efetuadas naquela unidade de saúde privada.



Maria do Céu Almeida, que integra o colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos e dirige o serviço de obstetrícia B do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sublinha que a Ordem não tem a noção de quantos objectores de consciência existem, porque eles apenas têm de reportar esse estatuto aos superiores hierárquicos das unidades onde trabalham. Estes médicos são responsáveis por muitas das trasnferências dos grandes centros hospitalares, disse ao Diário de Notícias.



De acordo com o relatório dos registos das interrupções da gravidez, em 2016 voltou a diminuir o número destes procedimentos: de 16.028, em 2015, para 15.959. Desde 2008, o número de abortos praticados em Portugal caiu 11%. A descida mais acentuada deu-se a partir de 2011, ano em que se fizeram 20.480 interrupções.