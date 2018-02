Relacionado Acidente com carrinha escolar no Porto faz sete feridos

Cinco das seis crianças que ficaram esta sexta-feira com ferimentos ligeiros num acidente rodoviário no Porto, que envolveu uma colisão com uma carrinha de transporte escolar, tiveram alta hospitalar e a sexta tem prognóstico para alta, disse fonte hospitalar.Fonte das relações públicas do Hospital São João disse à Lusa que das seis crianças atendidas hoje naquela unidade hospitalar por causa do acidente rodoviário "cinco tiveram alta hospitalar e a sexta tem prognóstico para alta".O acidente rodoviário ocorreu hoje depois das 13h e tratou-se de uma colisão entre três veículos ligeiros, no cruzamento entre a Rua Tenente Valadim e a João de Deus.Fonte das relações públicas da PSP do Porto adiantou à Lusa que uma das causas possíveis para o acidente pode ter sido o "desrespeito ao regulamento do código de estrada".Segundo o Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto informou que o alerta foi dado às 13h13 de hoje.