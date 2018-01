Tenente-coronel Mário Maia defende que Rovisco Duarte ignorou uma denúncia feita no início do ano anterior.

O tenente-coronel Mário Maia, director do 127 curso dos Comandos apresentou uma queixa-crime contra o chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte. De acordo com o Público, em causa está uma denúncia apresentada pelo tenente-coronel que terá sido "ignorada" pelo CEME, em Fevereiro de 2017.



"A queixa é apresentada porque se verificou que o CEME ignorou uma denúncia feita em Fevereiro de 2017", confirma o advogado de Mário Maria, Alexandre Lafayette.



O referido jornal refere ainda que a queixa foi apresentada à Procuradora Joana Marques Vidal em Agosto último e está relacionada com o facto do coronel Dores Moreira (comandante do Regimento dos Comandos até Junho passado) ter alegadamente entregue ao DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) um guião "falso" sobre a Prova Zero. Neste documento terá sido indicado que os instruendos podiam beber até cinco litros de água por dia, quando na verdade, durante a formação, o guião apontava para um limites de três litros.



Caso se confirme a tese da queixa, o objectivo seria responsabilizar os instrutores do 127 curso dos Comandos pelo racionamento da água, ao invés dos altos oficiais, como o comandante Dores Moreira. Alexandre Lafayette defende isso mesmo na carta que enviou à PGR, com conhecimento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao primeiro-ministro António Costa, ao ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, à juíza de instrução do processo e ainda ao bastonário da Ordem dos Advogados.



No documento, o advogado fala numa "sensação de a falsificação ter sido uma manobra para 'salvar a face' do Exército" e defende que "não se pode, nem se deve pactuar com a prática de crimes, com a agravante de se visar enganar o sistema de justiça".



Recorde-se que no início de Setembro de 2016, em que se viveram dias de calor extremo, vários instruendos apresentaram desidratação extrema, tendo sido internados, e dois recrutas viriam mesmo a morrer: Hugo Abreu e Dylan da Silva, ambos com 20 anos.