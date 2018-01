O ministro das Finanças, Mário Centeno, pediu ao Sport Lisboa e Benfica um lugar na bancada presidencial para assistir ao jogo entre o clube da Luz e o FC Porto, disputado a 1 de Abril de 2017. De acordo com a notícia avançada pelo Observador, o pedido foi feito através do assessor diplomático e pedia ainda um segundo lugar na bancada, que seria para o filho de Centeno.





O gabinete do Ministro das Finanças já confirmou o pedido, mas indica que esteve relacionado com questões de "segurança". " A notoriedade pública do ministro das Finanças coloca exigências à sua participação em eventos públicos como jogos de futebol no que concerne a garantir a sua segurança pessoal", disse fonte oficial.



"Foi neste contexto que foram solicitados dois acessos, um para o ministro das Finanças e outro para um dos seus filhos, com vista a poderem assistir ao jogo S.L. Benfica – F.C. Porto que se realizou no passado dia 1 de Abril de 2017 no Estádio da Luz", acrescentou.



De acordo com o Observador, o Código Penal indica que receber indevidamente vantagem, sem valor associado, acontece tanto quando o cargo público aceita a oferta como quando a solicita, excepto se se tratar de uma "conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes".



O Ministério defende que este pedido não colide com o Código de Conduta, uma vez que os acessos à tribuna do presidente não são vendidos. "Os acessos em causa, que eram para assistir ao jogo na tribuna presidencial, não são comercializáveis, pelo que não têm um preço de venda definido", disse a mesma fonte.



O gabinete do ministro das Finanças acrescentou ainda que "assistiu a este jogo, numa outra bancada, o secretário de Estado do Tesouro [Álvaro Novo], acompanhado de um membro do gabinete do ministro das Finanças e terceiros, tendo todos estes bilhetes sido pagos pelos próprios ".



No Código de Conduta é claro que "os membros do Governo" têm de se abster de "aceitar

a oferta, a qualquer título, de pessoas singulares e colectivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas colectivas públicas estrangeiras, de bens, consumíveis ou duradouros, que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções".

Em matéria de "convites ou benefícios similares", o mesmo documento, cita o Observador", diz que os governantes estão impedidos de aceitar, "a qualquer título", convites "para assistência a eventos sociais, institucionais ou culturais, ou outros benefícios similares, que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções".