O Ministério do Ambiente prolongou o período de redução de produção da Celtejo por mais 30 dias, até ser emitida uma nova licença mais restritiva.

A Celtejo terá de reduzir a produção e as descargas por mais 30 dias, até ser emitida uma nova licença mais restritiva, com regras adaptadas à capacidade actual do caudal do rio Tejo.



Segundo o Observador, o Ministério do Ambiente prolongou o período de interdição da empresa de celulose. Recorde-se que o prazo inicial imposto de dez dias terminou esta segunda-feira.



Recorde-se que o Ministério Público está a investigar avarias em equipamento das Celtejo, empresa de papel sediada em Vila Velha de Ródão, que podem estar na origem da poluição no rio Tejo, segundo a notícia avançada pelo Público.



Contudo, a fábrica de pasta de papel da Altri desmentiu qualquer envolvimento com a espuma tóxica que surgiu no rio, em Abrantes. "A Celtejo é completamente alheia ao que tem surgido [rio Tejo]. Não temos qualquer anomalia ou qualquer descarga e a produção ao longo das últimas semanas tem sido estável", afirmou o director de Qualidade e Ambiente da empresa, Soares Gonçalves.



Ainda esta segunda-feira, a Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) revelou que a ETAR de Abrantes não se encontra a cumprir os parâmetros ambientais exigidos. Os resultados das análises feitas ao rio Tejo, junto à saída das efluentes das ETAR das principais empresas que fazem descargas no rio, foram divulgados hoje.