O juiz Carlos Alexandre disponibilizou-se para testemunhar a favor do ambientalista Arlindo Marques, a quem a Celtejo pede uma indemnização de 250 mil euros, por este ter associado a poluição do Tejo à empresa.

"Disponibilizei-me e vou servir de testemunha do Arlindo Marques no processo porque sou de Mação, porque conheço bem o rio e os seus problemas com a poluição (…) e por estar solidário com o exercício de cidadania de Arlindo Marques", disse o juiz em declarações ao jornal regional mediotejo.net.

Carlos Alexandre, que relembra que viveu em Mação até aos 18 anos e que em 1983 foi carteiro em Ortiga, afirma que na altura bateu "à porta daquela gente toda", conhecendo por isso "bem o rio e as gentes ribeirinhas, os problemas de poluição e a importância dos seus impactos no Tejo e de quem fazia e quer fazer vida dele", explicou ao jornal.

Conhecido por ser juiz em processos mediáticos, Carlos Alexandre aceitou agora ser testemunha de defesa do "guardião do Tejo", processado pela empresa de celulose Celtejo, acusada de poluir o rio Tejo.

"Nota-se a olhos vistos a deterioração das águas do Tejo, a jusante de Vila Velha de Rodão, e vou dar testemunho disso mesmo em tribunal, na defesa do Arlindo, porque a ele me associo e ao trabalho de cidadania que tem desenvolvido", prosseguiu o juiz.

Em Dezembro, a Celtejo instaurou um processo ao ambientalista do movimento proTEJO, por "afirmações que têm por objectivo gerar na opinião pública a ideia de que a autora é responsável, ou co-responsável, pela alegada poluição do rio Tejo". A empresa pede uma indemnização para "compensar a autora pelos danos sofridos por causa da ofensa cometida".