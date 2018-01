Dois ex-secretários de Estado gastaram mais de 14 mil euros em livros com cartões de crédito dos ministérios. José Conde Rodrigues quase montou uma biblioteca



Até a revista "Caras" e "Yoga Magazine" foram compradas com o cartão de crédito do governo. Estas duas publicações constam da lista de compras feita pelos antigos secretários de Estado José Conde Rodrigues e José Magalhães, acusados recentemente pelo Ministério Público do crime de peculato, por terem adquirido livros e revistas com fundos públicos, tendo recorrido a cartões de crédito atribuídos pelos ministérios. No fim do exercício da sua função, os ex-secretários de estado levaram os bens adquiridos para casa.



Segundo a acusação, a que a SÁBADO teve acesso, Conde Rodrigues gastou mais de 13 mil euros do cartão de crédito do Ministério das Justiça em livros e revistas que guardou para si. O socialista usou mesmo o cartão de crédito para comprar uma revista Caras que custou €1,35 em 2007 e a biografia Cecília - A Mulher que Deixou Sarkozy (€13). Adquiriu inclusivamente o livro Os Anos Sócrates - O Grande Jogo da Política Portuguesa, que reunia crónicas do jornalista Fernando Sobral, do Jornal de Negócios, sobre os anos em que este foi primeiro-ministro.



Entre centenas de títulos sobre direito e história, Conde Rodrigues comprou livros como A Floresta de Sophia de Mello Breyner Andresen (€10,01), Ir P’ró Maneta de Vasco Pulido Valente (€17), várias edições da revista Ler (€5), a Ilíada de Homero (€14), a Metamorfose de Kafka (€8,10), O Homem Sem Qualidades de Robert Musil (€22), O Livro do Desassossego de Bernardo Soares/Fernando Pessoa (€30), A Montanha Mágica de Thomas Mann (€25), os dois volumes de Irmãos Karamazov de Fiodór Dostoievski (€17,45 e €22,45), entre vários outros, para além da revista cor-de-rosa.



Conde Rodrigues adquiriu ainda 14 títulos em Inglaterra pelo valor de €244,34, ao câmbio de 1 de Outubro de 2007.



Já José Magalhães adquiriu menos títulos, mas nenhum dos que comprou com o cartão de crédito do ministério ficou para a entidade que o empregava. Entre 24 livros técnicos e revistas, o ex-secretário de Estado comprou o livro Tudo o que Sempre Quis, de Anita Shreve, e a Yoga Magazine.



No total, Conde Rodrigues adquiriu 729 títulos entre 2006 e 2009, num total de €13.657,72. José Magalhães, em menos de um ano, comprou 25 títulos com o cartão de crédito do ministério e gastou €421,74.



Durante os Governo de José Sócrates, os secretários de Estado tinham direito a um abono mensal para despesas de representação e ainda à utilização de um cartão de crédito com fim de "pagamento de despesas prementes, que pudessem ocorrer aquando e por ocasião de serviço". Os cartões de crédito eram atribuídos de forma a "facilitar e possibilitar o pagamento de despesas de representação de serviço urgentes e inadiáveis, de pequeno montante e, em regra, respeitantes à aquisição de bens não sujeitos a inventariação", diz a acusação.



O Ministério Público explica que a utilização destes cartões suscitou bastantes dúvidas já que não existem "regras escritas" que estipulem as condições em que possam ser usados. Segundo a acusação, nestes casos impera o critério do "bom senso" de quem beneficia dos supracitados cartões.



A gestão dos montantes "era da responsabilidade do respectivo titular, cabendo à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça proceder à transferência para essa conta dos valores relativos a despesas qualificadas como públicas".



O DIAP refere que há uma evidente confusão entre o pagamento de despesas como deslocações de táxis, refeições e bilhetes de avião com cartões de crédito, quando deviam ser pagos como despesa de representação pessoal, creditada no salário mensal do beneficiário. Esta confusão "é transversal a todos os Governos", uma prática que pode ser justificada com a "ausência de regras escritas, claras e uniformes sobre a despesa e sobre a forma de utilização dos respectivos meios de pagamento".



Quando questionados sobre a utilização indevida destes cartões, Chefes de Gabinete e antigos membros do Governo, justificaram estes pagamentos por motivos de maior facilidade e rapidez. Foi ainda justificado que algumas viagens de avião foram compradas com recurso a cartões de créditos por se conseguirem viagens e alojamentos a preços mais acessíveis quando se utiliza cartão de crédito no processo de reserva e pagamento.



"Os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal, nomeadamente adquiriram livros e revistas que não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, quer pela sua temática, quer pela sua natureza, que não reverteram a favor do Estado, produzindo no erário público prejuízo pecuniário", lê-se numa nota publicada na Procuradoria Distrital de Lisboa.