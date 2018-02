Camionista português despista-se e morre em Espanha

Um camionista de 58 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma despiste na Auto-estrada A-2, entre Alhama de Arágon e Cetina, Espanha.O homem, identificado pelo Diário de Coimbra como Carlos Lourenço Queirós foi a única vítima do acidente. A vítima terá perdido o controlo da viatura, atravessou a via de sentido contrário e acabou por capotar na berma da estrada.Natural de Coimbra, o óbito de Carlos Lourenço Queirós foi declarado no local e a estrada esteve cortada durante quatro horas.