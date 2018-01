A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, denunciou esta segunda-feira o estado deplorável de pacientes do Serviço de Urgência no Centro Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro. Numa publicação feita na sua página pessoal da rede social Facebook, a Bastonária partilha fotografias publicadas inicialmente por Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. O Conselho de de Administração já respondeu às críticas, dizendo não ter recebido qualquer queixa formal.Na publicação pode ler-se: "Luto todos os dias contra esta vergonha. Atacam-me violentamente por dizer que a dignidade das pessoas está no lixo no que diz respeito ao SNS. O SNS é matéria de Segurança Nacional, estruturante para a democracia e liberdade do país".A Bastonária disse ainda estar "orgulhosa" por os enfermeiros terem decidido denunciar a situação."Estou muito orgulhosa dos "meus" Enfermeiros. Os Enfermeiros Portugueses são uns heróis. E perderam o medo. Nunca me calarei, recusem connosco este país", escreveu.Os enfermeiros autores das fotografias e da denúncia, explicam que pretendem "divulgar a todos os meios de comunicação a crescente degradação das condições assistenciais", uma situação que se arrasta "há mais de dois anos com conhecimento e conivências do CA [Conselho de Administração], que nada tem feito até ao momento para resolver de forma eficaz as condições deploráveis a que são sujeitos os doentes e profissionais de saúde".Os autores das fotografias garantem ainda que "tudo muda" quando as instalações são visitadas pela Comunicação Social.Na queixa são ainda apresentados números concretos: "uma média de utentes muitas vezes superior a 60 podendo inclusive ultrapassar os 80 doentes numa sala com capacidade para 24", situações em que "o rácio de enfermeiros nunca é ajustado"."Estes doentes estão submetidos a autenticas torturas dias e dias. (...) Muitos morrem sozinhos. Sós, rodeados de tanta gente", denunciam os enfermeiros.Através de um comunicado, o Conselho de Administração refere que não recebeu "formalmente" o documento que apresentava a queixa, tendo apenas obtido conhecimento do mesmo através da comunicação social.O CA refere ainda que em momento algum a "equipa de enfermagem mencionada no comunicado, contactou através da sua chefia os actuais membros do conselho de Administração no sentido de expor as situações referidas no comunicado".É ainda referido no comunicado, enviado no sábado, que a queixa se refere a práticas da anterior administração. E que os "factos descritos no referido comunicado, ilustrados com fotografias claramente de outra altura do ano, em nada se coadunam com a situação vivenciada nestes últimos meses, sendo por isso falsos no que respeita à falta de material, à alimentação dos utentes ou ainda que respeita à organização do próprio serviço".