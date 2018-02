Autoridades alertam para vaga de furtos de pneus no Porto

No distrito do Porto, as autoridades têm registado uma vaga de furtos de pneus de automóveis. Segundo avança o Jornal de Notícias este domingo, tanto a PSP como a GNR se depararam com vários casos nas últimas semanas, suspeitando-se da existência de um gangue.

Os furtos ocorrem, geralmente, de madrugada e envolvem viaturas estacionadas na rua, muitas vezes em frente às residências dos condutores. Em poucos minutos, os assaltantes conseguem "trocar" as quatro rodas de um carro por tijolos ou outros suportes. Numa noite, explicam as autoridades, chegam a ser alvo de furto quatro a cinco automóveis.

As jantes deverão servir para troca no mercado negro, em vendas na Internet ou encaminhadas para fabricantes de peças, refere o jornal.