Trabalho aos fins-de-semana, salários e apoios às famílias dividem a administração, a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos. Negociações vão ser retomadas esta terça-feira

"Chulos", "vendidos", "traidores". Estes foram apenas alguns dos insultos que terão sido dirigidos aos elementos da Comissão de Trabalhadores (CT) da Volkswagen Autoeuropa quando, a 23 de Novembro, apresentaram aos colegas da fábrica o segundo pré-acordo assinado com a administração para implementar em 2018 o novo horário. Motivo: o documento incluía o trabalho ao sábado para que o novo veículo, o T-Roc, pudesse ser produzido.



A revolta manifestada nos três plenários (o primeiro às 5h40, o segundo às 9h e o último às 15h30) que decorreram nas instalações de Palmela deveu-se ao facto de as listas mais votadas nas eleições de 3 de Outubro para a CT (a mais expressiva, independente, liderada por Fernando Gonçalves, e a segunda com dois elementos do Comité Central do PCP e conotada com a CGTP) terem prometido que não viabilizariam o trabalho aos fins-de-semana. Alguns funcionários ouvidos pela SÁBADO contam que, além de assobios, chegaram a estar cadeiras no ar porque este segundo pré-acordo seria pior para os operários do que aquele que fora recusado em referendo a 28 de Julho. Resultado: a 29 de Novembro, a nova consulta aos trabalhadores terminou com um rotundo "não" (63,2% dos votos) ao entendimento.



Estes ânimos exaltados não deverão desaparecer tão depressa. Até porque os sindicatos - quer o SITE Sul (CGTP), quer o SINDEL (UGT) - entendem que deviam ser eles a negociar com a Autoeuropa e pretendem esvaziar os poderes da CT. Esta, por sua vez, perdeu a confiança da administração da fábrica - que tem sido acusada pelos operários de ter abandonado o modelo de negociação alemão que imperava desde 1995 (só em 2005 e em 2009 foram recusados outros pré-acordos).



No próximo ano, a guerra deverá alastrar a terrenos igualmente difíceis: salários e apoios às famílias dos trabalhadores. O caderno reivindicativo da CT para o período entre Outubro de 2017 e Setembro de 2018 (conhecido na segunda-feira, 18) prevê um aumento de 6,5% em todos os ordenados. Uma percentagem que será maior entre as remunerações mais baixas, visto que 50 euros é o limite mínimo de actualização admitido pela CT.



O documento, a que a SÁBADO teve acesso, aponta ainda para que os operários só possam estar três anos no topo de cada escalão até progredirem - o máximo actual está fixado em quatro -, para um aumento do subsídio de transporte "igual ao do aumento salarial percentual", para melhores condições nos contratos de telemóvel e para um apoio anual aos filhos em idade escolar (pago no fim de Agosto) que poderá chegar a 160 euros. A CT defende ainda que em Janeiro de 2018 todos os trabalhadores com vínculos a termo há mais de um ano passem a efectivos e exige que a Volkswagen se comprometa a não fazer qualquer despedimento colectivo até Dezembro de 2019.



As exigências inscritas em 10 páginas, que foram discutidas em seis plenários de trabalhadores na quarta-feira, 20, não ficam por aí. Fernando Gonçalves, que não quis pronunciar-se sobre o assunto, e o resto da CT entendem que a fábrica deve incluir no orçamento anual uma verba para alargar um programa de pré-reformas e que a empresa faça uma contribuição "a título extraordinário" de 1% do resultado líquido antes de impostos para o fundo de pensões. Por outro lado, sugere que seja criado "um grupo multidisciplinar para elaborar e apresentar uma proposta ao parlamento com o objectivo de reduzir a idade da reforma para trabalhadores em regime de turnos rotativos na indústria automóvel".



A administração da Autoeuropa, chefiada por Miguel Sanches, ainda não comentou estas propostas, mas a SÁBADO apurou que apesar de haver alguma margem para concessões estas dificilmente terão a magnitude pretendida pela CT.