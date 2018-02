Presidente da Associação Nacional de Municípios admite haver falta de meios. Prazo para limpar as florestas termina a 15 de Março.

O presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, admitiu esta segunda-feira à Renascença pedir ajuda a militares e bombeiros para limpar as florestas devido à falta de meios. "É necessário, em determinadas partes do território nacional. Não há mesmo mão-de-obra nem maquinaria em condições para fazer esta intervenção acelerada", explicou o responsável.



A mesma fonte indica que algumas autarquias terão de "recorrer a procedimentos complementares, designadamente mobilizando bombeiros voluntários ainda antes da época de incêndios, bombeiros sapadores, municipais, a protecção civil, além da GNR". Manuel Machado diz ainda que poderá haver "mobilização também de meios de outros níveis, incluindo militares", sendo que já se verificou "abertura por parte do Exército" para ajudar.



O também presidente da Câmara de Coimbra sublinhou o empenho das autarquias e destacou o trabalho já "feito com grande intensidade, em especial em zonas confinantes e que correm maior risco".



"A partir de dia 15 de Março - [prazo limite dado pelo Governo para a limpeza dos terrenos] - vamos entrar em aceleração forçada, na medida em que é necessário fazer face ao problema e não deixar repetir o que já aconteceu no ano passado", lembrou Machado.