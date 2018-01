Em 2016, a Fundação O Século foi alvo de uma auditoria jurídico-financeira por parte do Instituto da Segurança Social.

Em 2016, a Fundação O Século foi alvo de uma auditoria jurídico-financeira por parte do Instituto da Segurança Social (ISS). Foi depois feita uma participação ao Ministério Público devido a denúncias, avançou esta sexta-feira a agência Lusa.

De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na sequência de denúncias, decorreu em 2016 "uma auditoria jurídico-financeira a esta instituição por parte do Departamento de Fiscalização do Instituto da Segurança Social, I.P".

Na sequência dos resultados da auditoria, "o ISS, I.P. fez uma participação ao Ministério Público em Dezembro de 2016", refere ainda o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A natureza dos resultados da auditoria não é conhecida.

Na quinta-feira, a Polícia Judiciária realizou buscas na Fundação O Século, em São Pedro do Estoril. O presidente e vice-presidente da fundação, Emanuel Martins e João Ferreirinho, respectivamente, vão ser constituídos arguidos, de acordo com meios de comunicação.



As autoridades suspeitavam que os dirigentes da IPSS terão usado cartões de crédito da instituição para pagar despesas pessoais, como jantares e viagens e também a contratação abusiva de familiares dos dirigentes para cargos na instituição. Em causa estão crimes de peculato e abuso de poder.

Fonte oficial da instituição disse, à agência Lusa, que elementos da Polícia Judiciária estiveram hoje de manhã na sede da Fundação e que "levaram documentos". Na altura, acrescentaram que "não há arguidos". A Fundação, referiu a mesma fonte, "aguarda serenamente as conclusões da investigação".

A Fundação O Século tem com missão, segundo o site da associação, "promover e contribuir para a criação de condições e oportunidades, que possibilitem não só o desenvolvimento sócio cultural de crianças, como a assistência social a idosos e pessoas menos favorecidas ou em risco social".



A Fundação foi criada em 1998 com o objectivo de continuar a obra social da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, criada em 1927, por João Pereira da Rosa, o então director do jornal.

A Procuradoria-Geral da República esclareceu depois os mandados de busca e apreensão feitos na fundação, "no âmbito de processo de Inquérito, no qual se investigam, nomeadamente, a prática de condutas ocorridas entre 2012 até à presente data, susceptíveis de integrar a prática dos crimes de peculato e de abuso de poder".



Em comunicado divulgado na página de Internet, a PGR acrescenta que no "âmbito destas diligências ocorreu a apreensão de documentação contabilística/financeira e de actas relevantes para o objecto da investigação".