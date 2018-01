Acordos celebrados em 2013 mostram que Suzete Frias recebia 3.566,88 euros como técnica superior de Psicologia e 500 euros através de um contrato de prestação de serviços. Conheça todas as falhas apontadas pela Inspecção Regional de Saúde.

Suzete Frias, actual directora regional nos Açores para a Prevenção e Combate às Dependências, recebeu mais de quatro mil euros por mês enquanto presidente da IPSS Arrisca - um valor maior que o plasmado no Estatuto das IPSS. Esta quarta-feira, a SÁBADO avançou que o PSD/Açores vai insistir para que o Governo demita Suzete Frias, cuja nomeação ocorreu após ter sido entregue o relatório de auditoria à "Arrisca", que censurou o ordenado da presidente.



O documento a que a SÁBADO teve acesso é bastante claro em relação à remuneração da, na altura, presidente da associação açoriana, levantando questões relacionadas com o próprio vencimento e com a acumulação de funções. Suzete Frias estaria a receber 4.067,00 euros por mês, financiado por três entidades distintas: 1.692 euros pela Segurança Social, 1.875 por receitas próprias da Arrisca e ainda 500 euros pela Secretaria Regional da Saúde.



Este valor diz, no entanto, apenas respeito às funções que Suzete desempenhara na associação, uma vez que a Arrisca "não remunera o cargo de presidente da direcção". "Nesse âmbito, a situação descrita pelos auditores revela-se ainda mais pertinente, na medida em que a regra vigente, nos termos do n.º1 do artigo 18º do Estatuto das IPSS, é a de que o exercício de cargos gerentes nas IPSS é gratuito, podendo no entanto ser remunerados, desde que os estatutos o prevejam e o volume e movimento ou a complexidade da administração exija a presença prolongada", pode ler-se no relatório da auditoria.



Além da questão acima descrita, os peritos indicam que a remuneração tem um limite máximo estabelecido, não podendo o vencimento "exceder quatro vezes o valor do indexante de apoios sociais, isto é, ter como limite máximo quatro vezes 419,22 euros, traduzindo-se num montante de 1.676,88 euros.



"Desse modo, no caso concreto da Arrisca, ou o cargo da presidente da direcção é remunerado (...) ou, não o sendo, conforme alegado em sede de contraditório, não se compreende como pode uma IPSS remunerar o exercício de funções técnicas, com dinheiros públicos, no valor de 4.067,00 euros, muito para além dos valores praticados na Administração Pública ou mesmo no sector privado", aponta o relatório.



E acrescenta: "é certo que é referido que 1.875,00 euros dessa remuneração provém de receitas da Arrisca. Resta, contudo, aferir qual a fonte dessas receitas, dado que 87% do total das receitas da Arrisca são provenientes de financiamento público".