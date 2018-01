As autoridades marítimas estão a colocar no mar mangas para estancar qualquer derrame de combustível do ferry que encalhou ontem ao largo da Ilha do Pico. Ana Cunha, secretária regional dos Transportes adianta, em declarações à Renascença que este domingo vai ser feita uma avaliação com recurso a mergulhadores.

"Está tudo dependente dessa avaliação inicial que implica uma equipa de mergulhadores ir aos barcos, para depois definir os procedimentos seguintes. Entretanto foram colocadas mangas no mar à volta do barco de forma a evitar que qualquer fuga de combustível se alastre para além dessa zona delimitada", refere a governante regional.

Quanto à retirada do navio "Mestre Simão", o trabalho vai ser efectuado nos próximos dias.

O ferryboat Mestre Simão tem capacidade para cerca de 300 passageiros, mas transportava apenas 70 pessoas (61 passageiros e nove membros da tripulação) quando encalhou no sábado de manhã. A embarcação da AtlânticoLine fazia a ligação entre as ilhas do Pico e do Faial. Os passageiros foram logo retirados.

Entretanto os trabalhadores da empresa que assegura as ligações regulares entre as ilhas cancelaram uma greve que estava marcada.