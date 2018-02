A solução de creches que o Governo se comprometeu a criar para os funcionários da Autoeuropa que trabalham ao sábado é uma excepção. Só um infantário em todo o país, que tem acordo de cooperação com a Segurança Social, é que abre ao sábado, domingo ou feriados – e é privado. Este horário é considerado um "acordo atípico".

Entre as 1862 que têm acordo com a Segurança Social, revela o Diário de Notícias, só o colégio Rik e Rok, gerido pela Fundação Pão de Açúcar Auchan (empresa que detém os supermercados Jumbo), é que conta com o financiamento do Estado para estes horários. O colégio de Alfragide funciona aos fins-de-semana e feriados.

Segundo o DN, os pedidos que chegam ao Estado pedindo a comparticipação para cobrir estes dias costumam ser recusados.

Assim sendo, Vieira da Silva pretende encontrar uma solução exclusiva para a Autoeuropa. Quando anunciou que apoiaria creches para os funcionários que começaram, há quatro semanas, a trabalhar ao sábado, o ministro do Trabalho e da Segurança Social sublinhou que "este apoio não é novo nem é exclusivo para os trabalhadores da Autoeuropa" e que estava disponível "a todos os trabalhadores".

O "complemento de horário de creche já era atribuído a 953 creches portuguesas", indicou. Porém, este complemento não engloba nem fins-de-semana nem feriados: serve para alargar o horário além das 11 horas normais e contempla o pagamento de 500 euros à instituição pelo Estado, explica o jornal.

Entre as creches da União das Misericórdias Portuguesas, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União das Mutualidades Portuguesas nenhuma está aberta ao fim-de-semana.

Apesar de o horário de trabalho ao sábado estar em vigor há um mês, ainda não há solução para os filhos dos funcionários da Autoeuropa. A Segurança Social tem estado a averiguar que IPSS da zona de Setúbal podem albergar os filhos dos funcionários da fabrica de Palmela.