Antonoaldo Neves substitui Fernando Pinto na liderança da TAP

Antonoaldo Neves vai ser esta quarta-feira escolhido pelos accionistas da TAP para assumir o cargo de presidente executivo. Substitui assim Fernando Pinto na liderança da companhia aérea nacional.

Antonoaldo Neves será esta quarta-feira escolhido pelos accionistas da TAP para substituir Fernando Pinto como presidente executivo da companhia aérea nacional, numa reunião magna que decorrerá a partir das 16:00, num hotel de Lisboa, segundo a convocatória oficial.



A agenda da assembleia-geral de accionistas tem dois pontos: "a ratificação da cooptação de Antonoaldo Neves para o cargo de administrador da TAP SGPS em substituição de Maximilian Otto Urbahn" e posterior "nomeação dos órgãos sociais para o triénio 2018/2020", em que Miguel Frasquilho será reconduzido na presidência do Conselho de Administração do grupo e Antonoaldo Neves assume a presidência executiva.



Para o Conselho de Administração vai ser ainda nomeado Raffael Guarita Quintas Alves, director financeiro na companhia Azul (do acionista David Neeleman) desde julho de 2009, alargando o número de membros deste órgão.



Em 11 de Janeiro, Fernando Pinto anunciou que iria deixar a liderança da TAP, numa carta dirigida aos funcionários da companhia aérea, em que informa sobre o seu sucessor, Antonoaldo Neves.



Na carta iniciada com a expressão "caros colegas", Fernando Pinto diz que é com "grande orgulho" que comunica a sua saída "em breve" da direcção executiva da TAP, onde esteve 17 anos e permanecerá como assessor "nos próximos dois anos".



No mesmo dia, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas manifestou "inequívoco reconhecimento" pelo trabalho de Fernando Pinto nos últimos 17 anos na transportadora.



O consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, detém 45% do Grupo TAP (TAP SGPS), a Parpública 50% e os trabalhadores os restantes 5%, segundo a informação disponível na sua página na internet.



A assembleia-geral da TAP está agendada para um momento em que há quatro pré-avisos de greve do pessoal de cabine, estando em curso reuniões entre o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a companhia.