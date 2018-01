O Ministério Público acusou José Conde Rodrigues e José Magalhães, dois ex-secretários de Estado do governo de José Sócrates, dos crimes de peculato. De acordo com a acusação, a que a SÁBADO teve acesso, o primeiro gastou 14 mil euros do cartão de crédito do ministério das Justiça em livros, que no final do mandato levou para casa. Já Magalhães é suspeito de ter gastado 400 euros, também do cartão de crédito do governo, em livros e revistas, para uso pessoal.

"Os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal, nomeadamente adquiriram livros e revistas que não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, quer pela sua temática, quer pela sua natureza, que não reverteram a favor do Estado, produzindo no erário público prejuízo pecuniário", lê-se numa nota publicada na Procuradoria Distrital de Lisboa.

Há falta de "regras escritas" para a utilização dos cartões de crédito

Durante os Governo de José Sócrates, os secretários de Estado tinham direito a um abono mensal para despesas de representação e ainda à utilização de um cartão de crédito com fim de "pagamento de despesas prementes, que pudessem ocorrer aquando e por ocasião de serviço". Os cartões de crédito eram atribuídos de forma a "facilitar e possibilitar o pagamento de despesas de representação de serviço urgentes e inadiáveis, de pequeno montante e, em regra, respeitantes à aquisição de bens não sujeitos a inventariação", diz a acusação.

O Ministério Público explica que a utilização destes cartões suscitou bastantes dúvidas já que não existem "regras escritas" que estipulem as condições em que possam ser usados. Segundo a acusação, nestes casos impera o critério do "bom senso" de quem beneficia dos supracitados cartões.

A gestão dos montantes "era da responsabilidade do respectivo titular, cabendo à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça proceder à transferência para essa conta dos valores relativos a despesas qualificadas como públicas".

O DIAP refere que há uma evidente confusão entre o pagamento de despesas como deslocações de táxis, refeições e bilhetes de avião com cartões de crédito, quando deviam ser pagos como despesa de representação pessoal, creditada no salário mensal do beneficiário. Esta confusão "é transversal a todos os Governos", uma prática que pode ser justificada com a "ausência de regras escritas, claras e uniformes sobre a despesa e sobre a forma de utilização dos respectivos meios de pagamento".

Quando questionados sobre a utilização indevida destes cartões, Chefes de Gabinete e antigos membros do Governo, justificaram estes pagamentos por motivos de maior facilidade e rapidez. Foi ainda justificado que algumas viagens de avião foram compradas com recurso a cartões de créditos por se conseguirem viagens e alojamentos a preços mais acessíveis quando se utiliza cartão de crédito no processo de reserva e pagamento.

Conde Rodrigues adquiriu 729 obras e gastou €13.657,72

Foram atribuídos cinco cartões de crédito a José Manuel Conde Rodrigues, todos eles emitidos pela Caixa Geral de Depósitos, enquanto este desempenhava as funções de Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Estes cartões devem ser usados para pagamentos de despesas relacionadas com o exercício da função que desempenhavam. Entre 12 de Abril de 2006 e 11 de Junho de 2008, os cartões tinham um limite mensal de €4.000. Entre 30 de Junho e 23 de Outubro, os cartões tinham um limite de crédito mensal de €7.000. José Magalhães recebeu um cartão de crédito com um limite mensal de crédito de €4.000, válido entre 27 de Novembro de 2009 e 15 de Junho de 2011.

Segundo a acusação do Ministério Público, enquanto na posse destes cartões, Conde Rodrigues "decidiu fazer, e fez, entre outras, aquisições de livros, revistas e outras publicações periódicas que não se enquadravam naquele âmbito funcional", como romances, livros de arte e sobre cinema, revistas sociais de festas e eventos ou sobre literatura. Estas obras não "reverteram a favor do Estado, mas sim do arguido", pode ler-se na acusação. Segundo o MP, em 729 obras adquiridas, gastou €13.657,72.

Entre livros técnicos de direito e sobre a Europa, Conde Rodrigues adquiriu obras como Metamorfose de Franz Kafka, livros sobre Andy Warhol, o Livro do Desassossego de Bernardo Soares/Fernando Pessoa, A Montanha Mágica de Thomas Mann ou Os Irmãos Karamazov, de Fiódor Dostoiévski. Nenhuma das mais de 700 obras adquiridas estava nos gabinetes do Ministério.

José Magalhães, no exercício de Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária adquiriu 25 livros, num total de €421,74. Essas obras terão sido adquiridas a favor do arguido e não do Estado, avança a acusação.

Segundo a acusação do Ministério Público, os dois ex-secretários de estado aproveitaram o exercício das funções e os "benefícios e regalias que as mesmas lhes concediam" e utilizaram os cartões de crédito que lhes foram atribuídos para fins públicos "em benefício próprio, adquirindo bens para uso pessoal".

Os arguidos encontram-se sujeitos às medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR). Além disso, o "Ministério Público deduziu pedido de indemnização civil em representação do Estado Português".

Durante a investigação, foram analisados os cartões de crédito e respectivos titulares membros dos gabinetes ministeriais, desde o ano de 2007 até 2013, assim como os respectivos extractos de movimentação. De acordo com o mesmo comunicado, à excepção dos processos que envolvem estes dois secretários de Estado, o Ministério Público procedeu ao arquivamento parcial do processo.



O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público, na 9.ª secção do DIAP de Lisboa, e teve origem numa denúncia apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Segundo o MP, foi um processo de "dificuldade excepcional". "O enorme volume de documentação recolhida, aliada à deficiente organização das despesas, por vezes sem descritivo de justificação, sem identificação do titular, sem rigor na indicação e enquadramento da despesa concreta, e sem que o teor de parte das facturas fosse inteiramente perceptível, provocou dificuldade excepcional e morosidade inevitável da investigação, do apuramento dos factos e da descoberta da verdade material", concluiu.

Os Secretários de Estado auferem um vencimento mensal correspondente a 60% do vencimento do Presidente da República e têm direito ainda a um abono mensal para despesas de representação no valor de 35% de respectiva remuneração (de acordo com a Lei nº4/85, de 9/4).