Para dar "uma resposta imediata à falta de lotação da Casa dos Animais", a nova provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis quer constituir famílias de acolhimento voluntárias.

A ideia, segundo explicou à agência Lusa, "visa resolver parcialmente, ou pelo menos dar uma resposta imediata ao problema da falta de lotação da Casa dos Animais de Lisboa". Assim, será criado "um programa de famílias de acolhimento temporário, amigas da Casa dos Animais".

"A ideia será recrutar um terceiro perfil de voluntários da Casa dos Animais de Lisboa que serão as famílias de acolhimento temporário, o que implicará uma alteração ao próprio regulamento, que à partida já está em fase de aprovação final", disse a responsável.

Referindo que a ideia foi "bem acolhida" pela Câmara Municipal de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis garantiu que o programa "irá avançar em breve", não avançando uma data específica.

Para se poder constituir como família de acolhimento de animais, as pessoas terão que "mostrar a sua idoneidade através da apresentação do registo criminal e declaração da Junta de Freguesia", e inscrever-se junto do núcleo de voluntários da Casa dos Animais, reforçou a provedora.

Os animais que cada família irá acolher "são escolhidos pela equipa técnica e veterinária da Casa dos Animais", sendo os custos suportados pelo município – já que as pessoas irão contar "com acompanhamento médico-veterinário prestado pela Casa dos Animais, bem como alimentação".

"Não há qualquer gasto para as famílias de acolhimento temporário que forem voluntárias da Casa dos Animais", garantiu, acrescentando que o gabinete da Provedoria quer dar o exemplo adoptando dois gatos.