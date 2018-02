A Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGMAOT) foi ordenada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) a não revelar as análises feitas à saída da tubagem da Celtejo por se encontrarem em segredo de justiça."A Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, foi notificada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Castelo Branco, de que todos os elementos já coligidos, bem como todos os demais elementos juntos e a obter, relativos à investigação no âmbito do processo de inquérito – Crime de Poluição no Rio Tejo – se encontram sujeitos a segredo de justiça", revela a IGAMAOT em comunicado.Ou seja, " todos os órgãos, serviços, ou pessoas com contacto com o referido processo, estão impedidos de divulgar quaisquer informações, designadamente elementos de prova, resultados de análises ou de outras quaisquer diligências".Recorde-se que o Ministério Público está a investigar avarias em equipamento das Celtejo, empresa de papel sediada em Vila Velha de Ródão, que podem estar na origem da poluição no rio Tejo, segundo a notícia avançada pelo Público. A empresa desmentiu qualquer envolvimento com a espuma tóxica que surgiu no rio, em Abrantes.O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, confirmou que ainda são desconhecidos os responsáveis pelo surgimento do manto de espuma branco no Tejo, na zona de Abrantes, e que "todas as medidas tomadas são apenas de precaução". "Ainda não sabemos quais foram as causas deste evento. Estamos a estudá-las e a tomar medidas de precaução para chegar à fonte", explicou o governante, referindo que as análises estarão concluídas na quarta-feira e a avaliação causa efeito na próxima semana.O Governo decidiu reduzir actividade da empresa Celtejo e retirar os sedimentos do fundo de albufeiras.