O problema dos ratos na Escola Secundária do Restelo parece não ter terminado, apesar do estabelecimento de ensino já ter reaberto. Tanto esta secundária, como a Escola Básica 1 de Caselas, estiveram encerradas durante vários dias devido a uma praga de roedores. A escola do Restelo reabriu na terça-feira, mas os alunos começaram a partilhar imagens nas redes sociais com ratos mortos numa sala de aulas.

Em declarações ao Correio da Manhã, o director da Escola Secundária do Restelo, Júlio Santos, assegurou que a situação é "a consequência da intervenção que foi feita" sublinhando que "não há motivos para alarme porque a praga está controlada e está a ser acompanhada quer pela escola, quer pela Câmara Municipal e pela própria empresa de desratização".

Na altura do fecho da escola, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária do Restelo disse "que, além da desinfestação prevista e necessária nestes próximos dias, é urgente que existam compromissos de manutenção e limpeza do recinto escolar [mato] para que as pragas se consigam controlar".