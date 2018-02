Com Lusa.

Depois de ontem ter sido noticiado a morte de uma mulher em Vale de Ameixoeira, na Sertã, por falta de assistência, já que a sua casa permanecia sem telefone fixo desde os incêndios de Outubro, a Altice esclareceu que 99,5% dos seus clientes afectados pelos incêndios tiveram os seus serviços repostos."A Altice Portugal lamenta que se utilize a dor familiar no sentido de a relacionar com uma situação de não existência de um serviço fixo (pese embora as várias tentativas de contacto da Altice Portugal com o cliente), quando se pode atestar a existência de rede móvel, voz e dados no local, o que demonstra de forma cabal que há um meio de comunicação completamente disponível e apto para uso da população desta localidade (aliás confirmado pelo próprio utilizador que assume ter um telemóvel)", sublinhou a nota.A companhia garante que "a maioria das ligações que faltam efectuar se devem à incapacidade de chegar ao contacto com vários clientes destas zonas, por questões diversas, nomeadamente: habitações sazonais ou de fim de semana, clientes emigrados ou mesmo clientes que ainda não nos contactaram para aceitação do agendamento proposto com os serviços da Altice Portugal para reposição desse mesmo serviço".A empresa sublinha que "é a única operadora de comunicações presente em algumas regiões do nosso país e que investe em infra-estruturação de fibra óptica de última geração em territórios que até ao momento não tinham qualquer tipo de conectividade."E salienta que comuniciu "por carta e e-mail com 36 municípios e mais de quatro centenas de freguesias para que todo e qualquer cidadão pudesse ser informado dos contactos directos e mais eficazes para assim poder minimizar qualquer entrave de comunicação"."Canais esses que continuam em funcionamento e que são do conhecimento das populações através de esclarecimento público afixado em edital e enviado pela Altice Portugal, colocado ao dispor das juntas de Freguesia, pelo que podemos afirmar que não temos reclamações que não tenham tido a devida e imediata resposta por parte dos serviços da Altice Portugal", esclarece a empresa em comunicado.A Altice Portugal assegura que reconstruiu 100% da sua rede de comunicações fixa e móvel que foi afectada pelos incêndios do ano passado e que foi mais longe, investindo na expansão de fibra óptica naqueles concelhos.A empresa saudou ainda a decisão do Governo de solicitar à ANACOM o apuramento das responsabilidades no caso da senhora que morreu na Sertã."Contudo, a Altice Portugal lamenta ter sido injustamente envolvida, ao longo dos últimos meses, em casos que não lhe dizem respeito", declarou a empresa no comunicado e recordou que "não é sua responsabilidade a prestação do Serviço Universal de rede fixa"."É com serenidade e com espírito de dever cumprido que a Altice Portugal olha para um trabalho inédito de reposição de comunicações, após uma tragédia ímpar que assolou o território português, e que, em circunstâncias normais, demoraria dezenas de meses até estar concluído pela extensão e gravidade dos impactos que implicaram um investimento de reposição próximo de 20 milhões de euros", adiantou a empresa de telecomunicações.