Um incêndio está a ser combatido pelos bombeiros numa área de mato na zona dos Pinheiros Altos, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, próximo do empreendimento turístico de luxo da Quinta do Lago, disse fonte da Protecção Civil.O alerta para o incêndio foi dado às 16h47 e às 20h20 o fogo ainda tinha "duas frentes activas", mas "sem colocar em risco qualquer habitação ou pessoas", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. "Trata-se de uma zona de mato e canavial, nos Pinheiros Altos, em Almancil, que está próxima da Quinta do Lago. Há habitações nessa zona, mas neste momento não há nada em risco", assegurou a mesma fonte.A combater o fogo, precisou, estão 13 veículos, com 42 operacionais, entre bombeiros das corporações de Loulé e Faro e elementos da GNR.Questionado sobre a previsão para as próximas horas, a fonte do CDOS de Faro respondeu que o combate ao incêndio pode ser favorecido pela subida da humidade do ar durante a noite. "Prevê-se que a humidade do ar suba e isso é positivo para a ajudar as equipas de combate", afirmou.