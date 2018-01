Mais de um quarto (27%) dos jovens portugueses ainda acha que há possibilidade de ser infectado com VIH (vírus da imunodeficiência humana) se partilharem um copo, prato ou talher que possam já ter sido usados por uma pessoa infectada. Doze em cada cem (12%) acredita ainda que se alguém infectado com VIH tossir ou espirrar perto deles podem contrair a doença.Os resultados são apresentados no estudo Vida Sem Sida, uma parceria da Universidade de Lisboa e do projecto Aventura Social, que mostra também que menos de 40% dos jovens usam sempre preservativo.O público-alvo deste estudo foram jovens entre os 18 e os 24 anos, de três grupos: universitários; do programa Escolhas (que abrange uma população mais desfavorecida) e da rede Instituto Português do Desporto e da Juventude. Participaram no total 1.166, de todas as regiões e ilhas."Queríamos estudar os comportamentos sexuais e como as coisas tinham evoluído", diz Margarida Gaspar de Matos, uma das investigadoras. O estudo demonstra que há ainda vários mitos sobre a doença que não foram alterados. Como o de que usar talheres, pratos ou copos que já tenham sido usados por uma pessoa infectada pode levar à transmissão da doença — 27% dos 1.166 participantes acreditam nisso —, ou que o VIH pode ser transmitido através de um espirro. Cerca de 5% acredita ainda que uma pessoa pode ficar infectada ao abraçar alguém."Quando não sabem as formas de transmissão, desenvolvem conhecimentos errados, estereótipos e crenças falsas como ‘vejo pelo aspecto do rapaz que não tem sida’. Outro lado negativo, do ponto de vista social, é acharem que a pessoa infectada não pode ir onde as outras vão", explica Margarida Gaspar de Matos."Os últimos dados referem que 33,3% dos infectados situam-se na faixa etária dos 15 aos 29 anos e 15,6% têm idades entre os 15 e 24 anos", relembra o estudo, onde vem ainda expresso que apenas 37,7% dos jovens inquiridos afirmarem que usam sempre preservativo.Questionados sobre se usaram preservativo na primeira relação sexual, 78,8% afirmaram que sim, mas a percentagem cai drasticamente quando questionados sobre se usam sempre preservativo. Aí, só 37,7% afirmam que o fazem.