Viveram-se momentos de grande tensão no Campus de Justiça. Esta segunda-feira, enquanto o ex-ministro Miguel Macedo era interrogado, dois advogados discutiram, levando à paragem da sessão por ordem do presidente do colectivo de juízes."Se é para continuar com este Carnaval, não", disse o juiz, enquanto Miguel Macedo estava a ser interrogado por um dos advogados da HeliPortugal (assistente no processo). João Folque, outro advogado da HeliPortugal, protestou: "O carnaval foi do arguido", atirou, seguindo-se uma troca de palavras.Macedo foi confrontado com várias escutas telefónicas em que o seu nome era visado e onde era mencionado como "cavalo branco" ou "grande chefe". O antigo governante também foi questionado sobre vistos atribuídos a doentes líbios para que fossem tratados em hospitais portugueses. Macedo negou qualquer envolvimento."Respondi ao que me perguntaram. Não fiz críticas nenhumas, nem mais nada", disse Miguel Macedo à saída do Campus de Justiça, com as alegações finais marcadas para o início a 12 de Março.