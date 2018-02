Saiba como se proteger do frio que aí vem

Vários distritos estão em alerta amarelo desde ontem devido a temperaturas baixas previstas para esta semana que podem chegar aos sete graus negativos

Uma vaga de ar muito frio e seco está a atingir Portugal continental e as temperaturas vão baixar, nalgumas regiões, até aos sete graus negativos, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou todo o país em alerta amarelo a partir de hoje à noite devido ao frio e alerta para temperaturas especialmente baixas entre terça e quinta-feira, com as mínimas a poderem chegar a sete graus negativos no interior norte e centro do País.



As crianças e os idosos são os grupos mais vuneráveis ao frio e devem proteger-se saindo de casa agasalhados com gorro, cachecol e luvas.



O frio desta semana é provocado por uma massa de ar "muito frio e seco" transportada por uma região anticiclónica na zona dos Açores e uma depressão sobre a Península Ibérica.



Não há previsão de chuva, mas o vento soprará moderado de norte, temporariamente forte no litoral e terras altas, o que aliado a descida de temperatura vai "acentuar o desconforto térmico".



As baixas temperaturas podem perturbar o sono e o ideal é criar um ambiente ameno dentro de casa. Há truques para manter a casa quente, mesmo sem aquecimento.



Entre terça e quinta-feira as temperaturas vão descer ainda mais, com temperaturas mínimas no interior norte e centro a atingirem valores entre os dois e os sete graus negativos, com as máximas a oscilarem entre os dois e os oito graus Celsius.



No resto do continente a temperatura máxima deverá variar entre os 10 e os 13 graus e a mínima entre os zero e os cinco graus.



Estações de metro abertas para sem-abrigo

As estações de metro de Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente estarão abertas durante a noite, a partir de segunda-feira, para receber pessoas em situação de sem-abrigo, devido ao frio.



O plano de contingência da Câmara de Lisboa para proteger os sem-abrigo do frio será activado hoje às 19h00, prevendo a abertura de locais de apoio e a distribuição de comida e agasalhos.



A Câmara de Lisboa vai abrir ainda o Pavilhão Municipal Manuel Castelo Branco, na freguesia de São Vicente, disponibilizando assim espaços de higiene, comida e agasalhos.



Nos últimos anos, esta estrutura do plano de contingência costumava estar montada no Pavilhão Municipal Casal Vistoso.



O gabinete do vereador Ricardo Robles (BE) aponta que "desde o início do inverno, a Câmara Municipal de Lisboa tem estado especialmente atenta às baixas temperaturas devido à sua população mais vulnerável em situação de sem-abrigo".



Assim, "desde sexta-feira, 2 de Fevereiro", que se encontra accionada a "fase azul" do plano de contingência, que inclui a "abertura antecipada dos centros de acolhimento e reforço das equipas de rua das várias instituições parceiras que distribuem agasalhos e bebidas quentes".



As equipas de rua estão já avisar os sem-abrigo sobre os locais onde se podem dirigir e os apoios que podem ter nos próximos dias, em que as temperaturas estarão mais baixas.



O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é, normalmente, activado quando se verificam temperaturas mínimas de três ou menos graus Celsius por dois dias consecutivos, mas estes critérios podem ser alterados pela sensação térmica.



Também as alterações climáticas têm alterado estes requisitos, segundo fonte oficial da autarquia, que apontou que o plano de contingência acaba por estar sempre disponível para ser activado.



