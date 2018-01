Cinco já estão detidos e sete continuam a ser investigados pelo Ministério Público.

Em causa estão suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal. Estes são os 12 arguidos do processo Operação Lex, que tem como figura principal o juiz desembargador Rui Rangel.



A investigação do Ministério Público já levou à detenção de cinco pessoas, entre elas a actual companheira de Rangel, Rita Oliveira Figueira. O advogado Santos Martins e o seu filho Bernardo Santos Martins, um funcionário judicial do Tribunal da Relação de Lisboa, Octávio Correia, e Jorge Barroso, um dos advogados de Luís Filipe Vieira.



Rui Rangel e outra sua ex-mulher Fátima Galante, os principais rostos do processo, também foram constituídos arguidos, tal como o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. A este lote de arguidos junta-se ainda o pai de Rita Figueira, Albertino Figueira, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues, o dirigente desportivo do Benfica, Fernando Tavares, e ainda, outra ex-mulher de Rangel, Bruna Garcia do Amaral.



A alegada prestação privada de serviços jurídicos por Rui Rangel a arguidos com processos crimes no Tribunal da Relação de Lisboa e a cliente africanos, situação incompatível com o exercício da magistratura, está também em causa neste inquérito, bem como a ocultação fiscal dos montantes auferidos.



Os interrogatórios judiciais dos cinco detidos começaram esta quarta-feira ao início da noite no Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo corre termos, dado que envolve dois juízes desembargadores, e é dirigido pelo juiz conselheiro Pires da Graça.