Numa "missão de estudo", Maria Guardiola, Fernanda de Almeida d'Orey, Maria Luísa van Zeller e Maria Palmira Morais Pinto estiveram vários dias em Itália, em Setembro de 1936, para perceber como funcionavam as organizações juvenis ligadas ao regime de Benito Mussolini. Semanas depois, em Portugal, Carneiro Pacheco, ministro da Educação, assistia à apresentação das propostas de actividades, uniforme, emblema e dos primeiros cursos de formação de instrutoras (de Educação Física e Economia Doméstica). Era a génese de uma das organizações mais emblemáticas do Estado Novo, a Mocidade Portuguesa Feminina (MPF).Criada a 8 de Dezembro de 1937 - faz agora 80 anos -, teve como primeira comissária nacional Maria Guardiola, professora de origem transmontana que estivera na "missão de estudo" a Itália. "Maria Guardiola era a mulher paradigmática da elite feminina do Estado Novo; culta, formada, católica, conservadora, próxima do regime", diz àa historiadora Irene Flunser Pimentel, autora do livro Mocidade Portuguesa Feminina.Durante 31 anos, entre 1937 e 1968, esteve à frente da MPF, cuja frequência era obrigatória para as raparigas entre os 7 e os 17 anos. "Guardiola impôs a linha católica, nacionalista, cumprindo diligentemente o que Carneiro Pacheco, ministro da Educação Nacional, pretendia para a formação e a educação das jovens portuguesas para o lar", acrescenta a especialista.Como era reitora do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa, cargo que exerceu entre 1928 e 1947, criou condições para o arranque das actividades da MPF naquele espaço. Instalou ali o primeiro comissariado nacional e recrutou dirigentes entre as professoras, como foi o caso da sua irmã Alice Augusta - eram conhecidas como "as Guardiolas". Ainda hoje existe no liceu uma capela. "É um dos poucos vestígios da presença de Guardiola", assegura Amaro Carvalho da Silva, actual professor na escola e autor de um trabalho de investigação sobre a comissária.Era temida pelas que a rodeavam. "Austera, dirigista, severa e disciplinadora era como era vista pelas jovens. No entanto, também devia sorrir, e parece ter tido um bom relacionamento com outras dirigentes, mesmo com a sueca Ingrid Ryberg, que introduziu a ginástica Ling na MPF", diz Irene Pimentel. Em 1949, durante uma campanha presidencial, duas graduadas foram acusadas de participar nas sessões de propaganda de Norton de Matos, opositor do regime. Guardiola expulsou-as.Foi Maria Guardiola que planeou os cursos ministrados pela MPF, que instruíam as raparigas em temas tão diferentes como a Puericultura ("complemento social de toda a educação"), ensino doméstico ("culinária, arranjo de roupa, arranjo de casa"), higiene ("para utilidade das filiadas e para o bem social") e canto coral ("com cariz regionalista patriótico"). O objectivo, como explicou a própria, à revista Stella, em 1968, era "educar a mulher para que toda a sua individualidade seja accionada pela força dinâmica desta trilogia [Deus, Pátria, Família]". Dizia que o feminismo era um "inimigo a combater" e defendia que a mulher "nascia para a missão confiada ao sexo". Devia cuidar do lar e do marido. "Não tenho relatos, nem relatórios, mas intuo que embora delegando noutros dirigentes da sua confiança, foi ela quem impôs o nacionalismo característico do Estado Novo", refere a historiadora Irene Pimentel. E acrescenta: "De Itália terá trazido os uniformes e a formação militar, mas afrontou as críticas de militarismo e masculinização das jovens proferidas pelo primeiro comissário nacional da Mocidade Portuguesa, Francisco Nobre Guedes, que não queria militarização das raparigas."Em Maio de 1940, no primeiro aniversário do boletim da MPF, que ensinava por exemplo "a enfeitar a mesa" ou a "varrer" e "limpar o pó" dedicaram-lhe uma página. "Vimos dizer-lhe, a Mocidade Portuguesa Feminina está com ela num só coração e numa só alma e que esperamos que a nossa dedicação, respeito, confiança, reconhecimento lhe serão consolação na suas amarguras e recompensa dos seus trabalhos."Próxima de Salazar - era uma "relação tão próxima, tanto quanto possível", diz Irene Pimentel -, foi uma das primeiras três mulheres a chegar a deputada durante o Estado Novo: as outras duas foram Domitila de Carvalho e Maria Cândida Parreira. Guardiola exerceu o cargo em quatro legislaturas. Na primeira, em Janeiro de 1935, apresentou um projecto de revisão da Constituição, relativo ao ensino. E propôs substituir o artigo que dizia que "o ensino devia ser independente de qualquer culto religioso" pela ideia de que o ensino "não podia contrariar os princípios da moral cristã". Acabaria por sair vencedora - a versão aprovada tinha muitas semelhanças com a sua.Apesar de proclamar um estereótipo da mulher perfeita, Maria Guardiola não era casada, nem tinha filhos e era mais independente do que a maioria das mulheres. Ainda assim, a historiadora Irene Flunser Pimentel diz que o seu comportamento não contradiz a postura do Estado Novo e da Igreja. "Como as jovens deviam ser educadas por mulheres (na escola, na MPF e nas organizações católicas), houve necessidade de formar uma elite feminina, que se dedicasse às tarefas específicas de formação. E nessas pretendia-se que permanecessem solteiras", explica. "Se fossem casadas, a sua obediência ia para o chefe de família - marido - e estariam ocupadas nas tarefas do lar."Maria Baptista dos Santos Guardiola nasceu a 13 de Janeiro de 1895, na cidade de Bragança. Era a segunda de seis filhos de Maximina Guardiola e de António Guardiola, funileiro (fabricante de funis) e funcionário do telégrafo-postal. Uma família humilde ligada aos ofícios tradicionais da região de Trás-os-Montes.Sempre foi boa aluna e, em 1913, concluiu o magistério primário, em Bragança, com 19 valores. Acompanhada pela irmã, Alice, decidiu prosseguir estudos na Universidade de Coimbra, onde se matriculou em Ciências Matemáticas. Amaro Carvalho da Silva, que consultou a caderneta escolar de Guardiola, conta que teve "um percurso universitário distinto com notas que atingiram os 16 e os 18 valores". Terminada a sua formação académica, deu aulas em Coimbra, em 1920 e 1921, antes de se mudar para Lisboa, para o liceu Almeida Garrett (mais tarde Maria Amália Vaz de Carvalho). Esteve sempre com a família: pais e irmãos mudaram-se com ela.Ainda antes de se fixar na capital, trabalhou no Liceu Central Feminino Carolina Michaëlis, no Porto. Mas foi a sua obra no Maria Amália, e a participação na Obra da Mães pela Educação Nacional, organização voluntária de mulheres criada em 1936, que a levou à liderança da Mocidade."Parecendo sintonizados no destino", como diz Amaro Carvalho da Silva, Salazar e Guardiola acabariam por se afastar da vida política, quase ao mesmo tempo. O ditador caiu da cadeira a 3 de Agosto de 1968 e Maria Guardiola pediu a exoneração do cargo de comissária nacional da MPF a 15 de Agosto.Nas décadas seguintes, e sobretudo após o 25 de Abril, manteve-se longe da esfera pública. Morreu em 1987, com 92 anos.Maria Guardiola - Comissária Nacional da Mocidade Portuguesa Feminina durante 31 anos92 anosem Bragança e morreu em Lisboa1,56 metros e tinha os olhos castanhosA publicação da MPF disponibilizava cursos de dona de casa. Nesta página, por exemplo, ensina-se a passar a ferro, passo a passo