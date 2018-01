As limpezas de vegetação em redor de casas e povoações devem ser realizadas até Março, recordou hoje o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelando à prevenção para evitar os incêndios florestais.Em Vila Nova de Poiares, um dos concelhos afectados pelos fogos de 15 e 16 de Outubro, Eduardo Cabrita fez "um apelo a todos os portugueses", incluindo autarquias, empresas públicas e privadas e cidadãos em geral, para que esses trabalhos sejam concluídos dentro do prazo.A aposta na prevenção permite "criar condições para que os incêndios possam ser combatidos adequadamente" no futuro, sublinhou, frisando que se trata de "uma indiscutível prioridade nacional".O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas, em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, após ter presidido, nos Paços do Concelho, à cerimónia de assinatura de um protocolo para a constituição da equipa de intervenção permanente (EIP), envolvendo o município, a Autoridade Nacional de Protecção Civil e os Bombeiros Voluntários locais.